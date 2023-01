Kate del Castillo llama traidor a Sean Penn: “Se metió a mi cama”

La protagonista de La Reina del Sur de Telemundo y Netflix, Kate del Castillo, ofreció una entrevista a Maria Antonietta Collins, quien utilizó una palabra para definir el momento en el que se encuentra la actriz actualmente: “Reinvención“. Sin embargo y aunque ya lo haya dicho anteriormente, esta vez la actriz mexicana fue implacable al hablar del actor de Hollywood, Sean Penn.

Ya sabemos que fue justamente el actor el que fraguó el encuentro entre Kate del Castillo y el narcotraficante El Chapo Guzmán. Se dio en un avión que se rentó para ir a Guadalajara y de ahí Sinaloa, donde los recogió parte del cartel del hoy detenido en los Estados Unidos. Pero cuando María Antonietta Collins le preguntó por Sean Penn no habló bellezas justamente y dijo que era un traidor.

“A quién me traicionó pues eso ya será él quien se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama… una persona deplorable”, dijo Kate refiriéndose a Sean Penn.

Sean Penn engañó a Kate del Castillo

La estrella de La Reina del Sur asegura que el artista nunca fue transparente con ella. Que incluso y después de todo lo que puso en riesgo en ese encuentro, la traicionó al publicar un artículo para la revista Rolling Stones. Para Kate esto fue algo que la hirió, pero que también le demostró quiénes son sus verdaderos amigos.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso”, asegura la hija de Eric del Castillo al hablar del oscuro momento en que fue investigada por el gobierno de México después de haberse reunido con El Chapo Guzmán. Kate del Castillo recordó reunión con “El Chapo” Guzmán y llamó “deplorable traidor” a Sean Penn – Infobae https://t.co/GtJd9rW5ue— nelson munoz (@nelsonmunoz6) January 27, 2023

Reconoce que fueron momentos en los que el pánico la paralizó, sobre todo porque su familia aún vive en México. Ahora se siente más segura y hasta feliz de volver a su país. De comenzar a trabajar producciones que hablen del mismo y hasta bromeó con la periodista María Antonieta Collins sobre si le gustaría ser una superheroína de Marvell: “No pues una nueva. Yo quisiera ser la heroína mexicana que les hace falta … un latina mexicana. Estaría buenísimo…”. View this post on Instagram A post shared by Para Todos Magazine (@paratodos)

Sigue leyendo:

La Reina del Sur, Kate del Castillo, estuvo con Jimmy Fallon y alzó el nombre de México

La Reina del Sur le hizo guiño a El Señor de los Cielos. Te decimos dónde ver las series de Telemundo

Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se reúnen con la reina Letizia de España

“La Reina del Sur 3”: Kate del Castillo revela más detalles sobre Teresa Mendoza

Kate del Castillo publica foto con su hermana y el público se impacta con el parecido

Lyn May confiesa que se enamoró del Chapo Guzmán: “Pero me lo ganó Kate del Castillo”