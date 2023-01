Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, estalla contra los medios: “me están matando” | VIDEO

Mucho se sigue hablando de la salud de Don Eric del Castillo, famoso actor y padre de la también actriz mexicana, Kate del Castillo. Pero esta vez algunos medios habrían cruzado límites que hicieron enfurecer al reconocido actor de “La Mentira”

Esta vez Don Eric, quien fue reconocido por diversos papeles en el Cine Mexicano como “Azahares Rojos”, estalló contra la prensa pues le molestó que algunos aseguren que tiene demencia senil. Ya que en palabras del propio histrión está muy bien de salud.

En el canal de YouTube del comunicador, Gustavo Adolfo Infante, se compartió la entrevista que se le hizo a Del Castillo, en donde el padre de la protagonista de la “Reina del Sur”, reiteró que sólo fue causa de un malentendido una distracción que tuvo al ver a su hija y no un problema de salud.

“¡Yo no estoy demente carambas! Me han dicho muchas estupideces que de verdad me da mucho coraje. Me están matando constantemente, que estoy enfermo, que estoy jodido y no es cierto; acabo de terminar una telenovela bastante bien. Esas personas publican hasta la fotografía mía y el ataúd ¿qué persiguen? A esas personas les digo que todo se revierte. Yo estoy bien bendito sea Dios y si quieren venir aquí a mi casa que me vean”

ERIC DEL CASTILLO