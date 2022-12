Kate del Castillo rompe el silencio sobre su padre, Eric del Castillo: “Ya no puede ver” | VIDEO

Después de que el actor mexicano de 88 años, Eric Castillo, fuera captado en video donde desconoció a su hija. Fue un momento que preocupó a los fans de la familia por la especulación de que el padre de la “Reina del Sur” tuviera alguna enfermedad tras no poder saber quién era su hija, a pesar de tenerla enfrente de él.

Kate del Castillo la invadió por ver a sus familiares y darles una sorpresa, por lo que no le dio tanta importancia el hecho de que su progenitor no se diera cuenta de inmediato sobre su presencia, pues minutos después el primer actor tras preguntar sobre la identidad de ella la abrazó con cariño.

Tras diversas inferencias sobre el estado de salud del famoso actor. Su famosa hija aclaró con la conductora Adela Micha el evento del cuál fue protagonista, y desmintió que su padre tuviera Alzheimer o demencia.

“Lo que sí es que ya no ve bien, no me reconoció en ese momento, lo que sea, pero hacen… lo han matado como tres veces, que es una cosa que digo… es terrible, pero mi papá está más cuerdo que nunca”

KATE DEL CASTILLO