Kate del Castillo descarta adoptar a un niño y tampoco piensa volver a casarse

Con medio siglo de vida cumplido y luego de labrar una exitosa trayectoria en la televisión, Kate del Castillo atraviesa por una etapa de plenitud en la cual sólo desea disfrutar al máximo de la vida.

Luego de haberse divorciado del exfutbolista Luis García, en 2004; y del actor Aaron Díaz, en 2012, la actriz que interpreta a “La Reina del Sur” sostiene una relación sentimental con el director de fotografía Edgar Bahena, pero descarta por completo toda posibilidad de volver al altar.

“No, imagínate a mi edad ya casarme otra vez, ya sería el colmo”, expresó durante la alfombra roja del evento NBC Universal Experience.

Asimismo, también echó abajo la opción de adoptar un hijo como se lo propuso hace unos días su padre, el también actor Eric del Castillo.

“Que adoptara ¿qué? ¿un perrito? ay, no. Si no quise tener uno propio ¿qué voy a estar teniendo de alguien más? ¡No! Soy buena onda, pero no tanto”, subrayó.

Kate del Castillo asegura que entre sus metas lo primordial es continuar ejerciendo su profesión y disfrutar al máximo los días en que puede reunirse con sus padres cuando visita México, pues no piensa dejar de vivir en Estados Unidos.

“Siempre voy a ser su chiquita, por más que hayas cumplido 50 años y así será y quiero pasar más tiempo con ellos desde luego”, dijo.

En otro orden de ideas, la actriz dio a conocer que el próximo año comenzarán a estrenarse algunos proyectos de animación donde aparece su voz.

“La mayoría son para Nickelodeon”, reveló.

Además, mencionó que también llegará a la pantalla el primer proyecto cinematográfico donde participó como productora, el cual se grabó en México.

“Pronto les avisaremos cuando va a salir la serie y cómo se va a llamar, ya tenemos el nombre en español por lo que estoy muy contenta”, mencionó.

