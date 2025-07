Horóscopo de Mhoni Vidente del 7 al 13 de julio de 2025

Mhoni Vidente comparte su horóscopo de la riqueza para esta semana que comienza el 7 de julio de 2025. ¿Qué le depara a tu signo zodiacal?

Aries

En la carta del tarot As de Oros, significa que ya no platiques tus metas; es necesario que te vuelvas más discreto. Recuerda que debes pensar en grande y caminar con humildad, que eso te llevará al éxito.

Esta semana es de hacer cambios en proyectos y recibir un dinero extra de una deuda del pasado. Trata de no darle tanta importancia a las personas que te rodean; a veces, tu capacidad de inteligencia no permite que todo el mundo te comprenda, así que has ido a ser sordo con mentalidad clara.

Tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte son 06, 07, 29; tu color es el amarillo y naranja. Tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Sagitario. Tu consejo de la semana es disponerte a perdonar y dejar atrás lo que no era para ti.

Punto débil: retención de líquidos y colesterol alto. Trata de seguir con el ejercicio y buena alimentación.

Esta semana estarás atravesando decisiones importantes en tu entorno laboral, así que debes tener en cuenta todas las posibilidades del mejor trabajo. Recuerda que la carta del tarot también te indica que tu signo va a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos e ir de vacaciones con tu pareja.

Alista tu papelería para volver a la escuela y tomar una maestría; recuerda que tu signo es el más adecuado para estudiar leyes, administración, relaciones internacionales y todo lo relacionado a la política.

En el amor, decides ya estar en una relación formal de pareja. Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro. Recuerda que tu signo, con la carta del As de Oros, me indica que te da miedo tomar decisiones fuertes en tu vida, como el matrimonio o cambios de residencia, y que puedes atravesar por un momento de inmadurez.

Por eso se te recomienda no pensar tanto en todo lo que tienes planeado y hacerlo, ya que la buena fortuna estará de tu lado.

Tauro

En la carta del tarot, el Diablo te indica que no desistas y que seas persistente en tus metas de estudios y negocios propios; solo tienes que aprender a quitarte a las personas que solo te causan envidias y retrasos en tu vida. Así, haz una buena limpieza de tu entorno y aprende a tener un verdadero interés en lo que quieres realizar. Esta carta del Diablo te ayuda en los negocios y cierre de contratos.

Esta carta del Diablo te dice que los enemigos están cerca, así que trata de protegerte de todo y de todos los que te rodean.

Tu mejor día es el lunes, y tendrás dos golpes de suerte con los números 10, 24 y 66. Tu color es el azul y rojo, y tu punto débil es el estómago y la gastritis; aprende a comer mejor. Ten claro el propósito de vida que tienes que buscar, hacia dónde vas y qué quieres para ser feliz. Tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Aries, con propuestas de amor verdadero.

Recuerda que tu signo, junto con esta carta del tarot, hace una explosión de buenas energías en tu vida; por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente, los cuales saldrán de lo mejor. Va a ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores. Recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad.

Decides en estos días ya estar en pareja y formalizar tu relación; recuerda que la carta del Diablo te indica que es el momento de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Te llega la invitación para irte de vacaciones con tus amigos. Van a ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal.

Un amor te busca para pedirte perdón; son tiempos de quitarte rencores de tu corazón.

La carta del Diablo te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas, y que pidas ayuda a tu ser espiritual y verás cómo las puertas del éxito se abrirán.

Géminis

En la carta del tarot, el As de Copas te indica que es el tiempo de callar y no platicar nada sobre tu vida; por eso últimamente te siguen las envidias, porque desde tu propia boca salen tus problemas.

Esta carta del As de Copas te recomienda que vuelvas a estudiar y que no dejes inconcluso nada de lo que lleves a cabo, así que trates de terminar todo lo que empieces.

Es el momento de formar un patrimonio en tu vida, como una casa, y estar más estable en cuestiones de trabajo. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 02, 16 y 35. Tu color es el azul y verde, tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Acuario. Tu punto débil es el riñón y páncreas; trata de comer mejor y tomar más líquidos.

Cuidado con los fraudes, siempre checa bien lo que vayas a comprar o firmar. Vas a estar atravesando problemas familiares que te van a estar quitando estabilidad emocional; por eso no debes de darle tanta importancia y concentrarte en estar bien.

Va a ser una semana de estar tomando la decisión de si te quedas en tu trabajo o buscas otro mejor. Recuerda que estás en el momento de crecer económicamente. Piensas mucho en un amor del pasado; trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas.

Trata de cuidar más tu dinero; recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas, así que empieza a ahorrar.

La carta del tarot me indica que tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado y que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal.

Cáncer

En la carta del tarot El Mundo te dice que es el momento de tomar acciones que hagan de tu vida un mejor vivir, que no pierdas el camino de tu éxito en proyectos o trabajo y que no te dejes nada importante. Así que esta carta del tarot te dice que reacomodes tu vida en todos los sentidos y sigas con tus metas de ser alguien en la vida.

Ten cuidado con los chismes que te pueden rodear; es el momento de no platicar tu vida privada. Debes de dejar los rencores y problemas en el pasado; es importante no caer en depresiones, así que mantente haciendo ejercicio y buena alimentación.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 01, 12 y 30, tu color es el verde y blanco, y tu propósito de vida es ser un triunfador. Te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría y piensas festejarlo con tus seres queridos. Tu punto débil es la vista y el oído; ten cuidado con las infecciones.

Propuesta de amor verdadero en estos días. Esta carta, El Mundo, junto con tu signo, me indican que debes de tomar la decisión de cambiar tu actitud para bien; no debes de tener miedo al qué dirán y que emprendas ese negocio o proyecto que tanto deseas, ya que la justicia divina estará de tu lado.

Semana de hacer pagos atrasados de tarjeta de crédito; decides empezar a retomar tus estudios universitarios y hacer la maestría. Recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente.

A los Cáncer que están solteros les va a venir un amor del signo de Aries o Escorpión que va a ser muy compatible contigo. Recuerda que el error en sí mismo no existe; solo existe la experiencia.

Es el momento de atraer personas más compatibles con tu forma de ser; recuerda que tu signo es el artista, viajero, el administrado y, sobre todo, el maestro de vida, el que siempre propone ideas para ser mejores. Te regalan una mascota y te llega la invitación para salir de viaje a finales de mes.

Leo

En la carta del tarot El Mago, significa que no dudes de tu fuerza para lograr lo que tanto deseas. Es necesario un poco más de tiempo para que veas resultados positivos, así que no te rindas y sigue con tu ideal de proyectos.

Esta carta del Mago te dice que es el momento de triunfar, pero que tengas cuidado con quién te relacionas, ya que a tu signo lo persiguen mucho las traiciones y personas falsas.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 03, 18 y 21, tu color es el amarillo y verde, tu punto débil es el intestino y trata de no hacer tantos corajes; es mejor no enojarse. Busca espacios para ti y disfruta la vida en cada momento.

Esta carta del Mago es muy poderosa y, junto a tu signo que es de fuego, te dice que es el momento de crecer en todo lo que tienes planeado, pero debes ser cauteloso con quién te relacionas en cuestiones de negocios.

Es el momento de girar y mover esas energías a tu favor; ya te toca estar arriba y lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Recuerda que no hay mal que por bien no venga.

En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. Trata de no automedicarte; ve con tu médico si te sientes mal de salud. Preparas un viaje relámpago para visitar a unos familiares.

Virgo

La carta del Juicio te indica que es el momento de resolver todo lo que tenga que ver con planes para tu futuro, como tu pasaporte, visa del extranjero, cerrar problemas legales y tener en cuenta que es el momento de crecer económicamente.

Esta carta te dice que vendrá una sorpresa agradable en estos días que te hará sonreír. Se acerca un momento de juicio y evaluación que traerá un cambio poderoso en tu vida. Es posible que te enfrentes a una pequeña pérdida o preocupación material, pero tu visión elevada te permitirá superar cualquier sentimiento de depresión.

Día de la suerte: Miércoles. Números: 08, 17, 31. Colores: Amarillo y Rojo. Signos compatibles: Capricornio, Piscis, Tauro; amor verdadero en estos días y propuesta de casamiento. Cuida tu salud, especialmente migrañas, y prepárate para una transformación positiva.

Esta carta, el Juicio, te dice también que tu astucia e intelecto superan a cualquiera; solo tienes que ponerlo en práctica y verás cómo te da resultado todo lo que realices. También, esta carta te indica que debes tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales, porque eso va a afectar toda tu vida. Por eso, te recomienda que pienses dos veces antes de actuar.

Este día, 07 de julio, te recomiendo que prendas una veladora roja y le pidas a tu ángel de la guarda que te conceda lo que tanto deseas y verás cómo vendrá a tu vida.

Libra

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que nos indica que no pienses de más, es decir, que trates de resolver los problemas en el momento y que no te adelantes a las situaciones, ya que eso solo desgasta tu mente. Recuerda que los pensamientos positivos dan una vida positiva.

Ten cuidado con las traiciones en el trabajo; trata de no caer en el exceso de confianza, es mejor ser discreto en tus metas profesionales. La Rueda de la Fortuna gira a tu favor, prometiendo un golpe de suerte y un nuevo ciclo de abundancia material, lo que es un momento excelente para encontrar el equilibrio en tu vida y dedicar tiempo a estudiar más.

Día de la suerte: Lunes. Números mágicos con dos golpes de suerte: 09, 24, 37, y tus colores: Naranja y Blanco. Signos compatibles: Acuario, Sagitario, Géminis.

Enfoque: Atiende cualquier dolor de cuello o cabeza y enfócate en restablecer la armonía. También te dice que no te sabotees a ti mismo en el camino hacia el éxito y la felicidad, que los tienes a la mano; pero a veces, tu mal carácter te impide alcanzarlos.

Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices y por eso te recomiendo que, este día 07 de julio, que es el día de la riqueza, prendas una vela y le pidas a tu ángel de la guardia todo lo que necesitas, y verás cómo la suerte va a venir a ti.

Va a ser unos días de mucho trabajo, así que trata de no enojarte y ten paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. A los Libra que están casados, traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación.

Cuidado con lo que comes, recuerda que tu tendencia es engordar fácilmente, así que sigue una dieta saludable. Te invitan a una fiesta a la que te vas a divertir mucho.

Escorpio

En la carta del tarot te salió El Loco, que significa que le des más madurez a tu vida, que es el tiempo de ver hacia adelante y de reflexionar sobre qué deseas para poder triunfar. Te cuides de los gastos excesivos y que regreses a tener más administración y ahorro de tu dinero.

Esta carta te indica que cualquier cirugía médica o estética no te la realices hasta después del día 17 de julio, ya que las energías se van a alinear a tu favor.

Atrévete a dar un salto de fe y a tomar la iniciativa con una nueva idea; son tiempos para ti. Será una semana de descubrir un amor verdadero y dejar atrás conflictos pasados.

Día de la suerte: Martes, con los números mágicos 13, 34, 40 y tus colores: Rojo y Azul. Signos compatibles: Acuario, Piscis, Cáncer; el amor llegará para quedarse. Enfoque: Libera la presión física y emocional y trata de estar más tranquilo en estos días.

La carta de El Loco, junto a tu signo, te dice que la intuición está a un nivel muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual de la abundancia, y te va a funcionar muy rápido. Así que te recomiendo que este día 07 de julio, que es el día de la riqueza, prendas una vela blanca y te des baños de flores; verás cómo la abundancia vendrá a tu vida.

En cuestiones amorosas, no seas tan dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja; verás que se llevarán de lo mejor. Trámites de pagos de impuestos y de tarjeta de crédito.

Ten cuidado con las pérdidas en la calle o trata de ser más cauteloso; decide cambiar el plan de celular.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Fuerza, que significa que tendrás buenas noticias en cuestión de cierre de contratos o proyectos laborales. Solo trata de quitarte problemas de envidias que últimamente vienes arrastrando de tiempo atrás. Así que, sé cauteloso con tus palabras y no confíes en nadie en estos momentos.

Te invitan a salir de viaje, lo que te ayudará a sentirte de lo mejor. Tu fuerza interior, La Fuerza, será clave esta semana para moverte con confianza hacia tus metas. Abre tu corazón para sentir el mundo y evita la soberbia.

El día de la suerte es el viernes, los números mágicos son 15, 27, 44 y tus colores son naranja y rojo. Tus signos compatibles son Piscis, Aries y Leo. Esta semana, tu enfoque es cuidarte de virus y bacterias, trata de tener una mejor alimentación y conecta con tus emociones de una manera humilde. Recuerda que debes hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo, porque después no entres en depresión.

La carta de la Fuerza te dice que debes ser generoso con tu familia, especialmente en lo económico, para que las energías se regresen a tu vida.

Esta semana te recomiendo el día 07 de julio, día de la riqueza: enciende una vela blanca y pídele a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y verás que pronto se te verá cumplido.

A los Sagitario que están en pareja, traten de estar un poco más en comunicación y no faltarse al respeto cuando tengan una discusión. Solucionen un crédito bancario para la compra de un coche. Recibes la invitación a una boda.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Emperador, que nos dice que estás en el camino adecuado para lograr lo que tanto deseas en la vida. No te distraigas; es el momento de enfocarte en tus metas.

Esta carta también te dice que dejes a un lado la soberbia y el ego, ya que eso solo te causa problemas en tu vida, y que aprendas a seleccionar mejor a tus amigos y pareja sentimental, ya que ese es un factor clave para tener una vida maravillosa.

Toma el control de tu vida con la autoridad del Emperador y se anuncian encuentros importantes con personas de poder que traerán frutos a tu vida.

Tu día de la suerte es el miércoles, con tus números mágicos con dos golpes de suerte: 05, 27, 32. Tus colores son amarillo y rojo. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Aries. Tu punto débil es tu sistema hormonal, así que prepárate para recibir los resultados de tu esfuerzo de entrenamiento físico.

Esta carta, el Emperador, significa que tendrás la oportunidad de crecer más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito. Recuerda que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio.

Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas; si estás en pareja en este momento, no lo dudes: trata de formalizar, ya que esa relación va a prosperar.

Trata de cambiar tu celular por uno más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

Acuario

En la carta del tarot te salió El Sol, que sin duda nos dice que la buena suerte te sonríe. Solo trata de no autosabotearte a ti mismo con pensamientos negativos.

Esta carta del tarot te dice que la riqueza vendrá en estos días, así que cualquier cambio de negocios o proyectos de trabajo te va a resultar de lo mejor.

Cuidado con tus palabras; es mejor no opinar nada a nadie. Que la claridad y el éxito de El Sol iluminan tus días y te esperan sorpresas placenteras y un momento de gran vitalidad y confianza.

Anímate a mirar más allá de lo evidente. Tu día de la suerte es el Martes, con tus números mágicos 19, 26, 48. Tus colores son Rojo y Amarillo. Tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra.

Enfoque: cuida tu cabello y mantente atento a posibles migrañas; disfruta de las alegrías inesperadas. Esta carta del Sol te dice que te va a llegar un amor muy sincero a tu vida.

A los Acuario que están en pareja, tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos, así que trata de no llevar esa situación a más. Ya no seas tan ostentoso; trata de llevar tu vida de la manera más sencilla, que eso te va a hacer grande como persona.

Ten cuidado con tu mascota, que va a andar un poco enferma. Ya no discutas tanto en el trabajo; recuerda que eres el líder y no por eso significa que siempre tengas la razón.

Así que trata de medir todas las situaciones que se presenten y arregles algún problema legal a tu favor.

Piscis

En la carta del tarot, La Templanza te dice que es el momento de calmarse, no vivir tan acelerado y con tanto drama; que la vida es sencilla, que lo complicado somos nosotros mismos. Así que relájate y piensa dos veces lo que vayas a decir o realizar en estos días, que la carta del tarot La Templanza te pide paciencia y equilibrio para integrar todo lo que está llegando a tu vida.

Debes de tener más estabilidad en tu presente, así no sentirte tan abrumado por las opciones que se te presenten en el trabajo. Es un momento propicio para estudios de posgrado. El día de la suerte es el lunes, con tus números mágicos: dos golpes de suerte, 08, 25, 49; tus colores: azul y blanco; con tus signos compatibles: Géminis, Cáncer, Escorpio. Tu punto débil son tus piernas y huesos.

Consejo de la semana: no te pierdas en la fantasía y abraza la abundancia real que te rodea. Este día 07 de julio, que es el día de la riqueza, es de tomar riendas de tu vida laboral y comenzar a cosechar triunfos; los cambios que realices serán muy positivos.

Ya no estés preocupado por tu relación amorosa, recuerda que si es tuyo, va a regresar; si no, nunca lo fue. Así que mantén la calma, que el amor siempre llega. Terminas de hacer unos pagos de tarjeta de crédito. Ten cuidado con problemas de infecciones de la piel o el cabello, trata de ir con tu médico. Ya no trates de arreglar la vida de todo el mundo, recuerda que es mejor mantenerse al margen de las situaciones personales de los demás para que no te contamines con su energía.

Tu carta del tarot, que es La Templanza, te indica que es el momento de seguir con ese sueño de tener tu propio negocio y no dejar tus planes para después. Recuerda que tu signo siempre busca sobresalir en la vida. Para los Piscis comprometidos, les llega un embarazo en puerta.