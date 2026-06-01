Posible cierre del Consulado de México en Los Ángeles inquieta a miles de inmigrantes

Un posible cierre del Consulado General de México en Los Ángeles afectaría a miles de inmigrantes que no podrían llevar a cabo trámites esenciales o recibir orientación legal a los que acuden cada semana a la representación diplomática.

El anuncio del Departamento de Estado de llevar a cabo revisiones en las sedes diplomáticas de México en Estados Unidos podría afectar la actividad en uno de los consulados de México más concurridos del país.

La medida del Departamento de Estado, que todavía no tiene definido cuáles serían las sedes afectadas, ocurre en el contexto de una nueva ofensiva migratoria de la administración Trump y en un ambiente de tensión entre ambos países.

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El Consulado General de México en Los Ángeles brinda atención a una de las comunidades mexicanas más grandes de Estados Unidos.

Cerca de 13 millones de personas de ascendencia mexicana viven en California. Entre ellas, alrededor de 1.7 millones se encuentran sin estatus migratorio regular en Estados Unidos.

Si la representación diplomática suspende actividades, trámites como actas de nacimiento y expedición de pasaportes se trasladarían a otras ciudades, con mayores tiempos de espera, costos de traslado y barreras para personas en zonas alejadas o con horarios laborales restrictivos.

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La amenaza del cierre de la sede diplomática en Los Ángeles también sería una acción sensible para las familias que tienen integrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración.

En Los Ángeles, el personal del consulado acude a diario al centro de detención de ICE en el centro de la ciudad para identificar y entrevistar a ciudadanos mexicanos detenidos.

En un foro público del 11 de mayo, el cónsul Carlos González Gutiérrez dijo que, desde el inicio de las acciones migratorias en junio, han entrevistado a 1,940 personas.

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González Gutiérrez mencionó que aproximadamente el 46% ya había sido deportado y que el 35% tenía hijos nacidos en Estados Unidos.

El cierre de consulados puede tener consecuencias significativas y devastadoras para inmigrantes mexicanos, sobre todo en zonas aisladas, consideró Ariel Ruiz Soto, analista sénior del Migration Policy Institute.

La suspensión de actividades del consulado también representaría un menor acompañamiento para ubicar representación legal, menor capacidad de verificación de condiciones de detención y más incertidumbre para las familias que dependen de los canales oficiales para recibir información.

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A pesar de que la administración Trump no ha explicado los motivos específicos, un portavoz dijo que el Departamento de Estados revisa constantemente las relaciones exteriores para alinearlas con la agnda de “Estados Unidos Primero”.

Los funcionarios federales tienen en la mira la inspección de consulados de México cuando la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, busca sostener la cooperación con Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad, mientras endurece su postura por la muerte de mexicanos en centros de detención.

Además, la suspensión de actividades en el Consulado General de México en Los Ángeles también podría tensar aún más el vínculo diplomático entre ambos países.

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Sheinbaum rechazó tajantemente la idea de que los consulados mexicanos hagan política en Estados Unidos, reforzando el argumento de que su única función es proteger a los ciudadanos mexicanos que están en el país.

El cónsul González Gutiérrez defendió la principal misión que tiene la representación diplomática en la ciudad de Los Ángeles.

“No somos activistas ni somos espías“, reiteró el cónsul de México en Los Ángeles.

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Por el momento, el Departamento de Estado no ha proporcionado información sobre las sedes diplomáticas de México que revisaría ni un plazo para llevar a cabo esa misión.

“No se me haría justo que se metieran con la gente mexicana, más que nada con nuestros apoyos que son del consulado mexicano y que, en algún aspecto, ayuda o protege a nuestros paisanos”, expresó Azucena Avilés, quien acudió a renovar su pasaporte, en una entrevista con la cadena Univisión.

La inquietud prevalece entre los usuarios frecuentes de la sede diplomática de México en Los Ángeles, con el deseo de que no sea incluida en la lista de las representaciones que estarán bajo el escrutinio de las autoridades federales.

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