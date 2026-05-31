Sheinbaum denuncia campaña mediática en su contra de la ultraderecha de EE.UU. y de México que busca injerencia e intervención extranjera

Con motivo de su segundo aniversario de la victoria electoral del 2 de junio de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un discurso en el cual denunció una ofensiva mediática en su contra que tiene como objetivo el injerencismo y el desprestigio de su gobierno.

“Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad, detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recupera su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como en el pasado, hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos”, denunció.

Desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la mandataria mexicana afirmó que esta campaña se intensificó luego del fallecimiento de dos agentes estadounidenses de la CIA en territorio mexicano.

“Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que el pasado 19 de abril se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de dos agentes estadunidenses sin identificación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un narcolaboratorio, porque el desmantelamiento corrió por la Fiscalía General de la República”, manifestó.

“Aquí queremos ser muy claros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero pueden hacer tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, precisó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Dijo que la campaña en su contra fue todavía “más grave” tras la acusación de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos, a quienes los vinculó con el narcotráfico.

“Pocos días después ocurrió algo todavía más grave: Una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esas solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, dijo.

Ante miles de seguidores y un intenso calor en la capital mexicana, Sheinbaum Pardo reiteró que México no es piñata de ningún gobierno extranjero y cuestionó el interés de la ultraderecha estadounidense para posicionarse en las elecciones internas y de México.

“Surge la pregunta legítima, ¿es realmente legítimo, genuino, por ayudar a México, es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo como sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?, ¿o acaso pretenden influir en la elección del 2027 en nuestro país?. No son preguntas retóricas, ¡México no es piñata de nadie!”, cuestionó.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro y que se oiga fuerte, no acepta injerencias, somos un país libre, independiente y soberano”, manifestó.

“Hemos sido muy claros en el caso de las autoridades del vecino país del norte: para ayudarnos a disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico de armas, y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en Estados Unidos”, mencionó.

Claudia Sheinbaum ofrece discurso desde el Monumento de la Revolución con motivo de su segundo aniversario del triunfo en las elecciones presidenciales. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

“Es mejor trabajar conjuntamente como socios comerciales, respetándonos, y fortaleciendo el interés común con respeto a nuestras soberanías, pero debe quedar muy claro que México no admite la injerencia en los asunto internos porque nosotros no nos metemos en otras naciones”, sostuvo.

Ante la posibilidad de una intervención extranjera por parte de Estados Unidos en México, la jefa del ejecutivo mexicano convocó al pueblo a realizar consultas en defensa de la soberanía de México.

“¿Quién decide en México, las agencias extranjeras o el pueblo?, ¿quién decide en México, los grandes intereses económicos o el pueblo?, ¿vamos a defender la soberanía y la independencia de México?, ¿vamos a defender la transformación?. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, convocó.

Fue el 2 de junio de 2024 que Sheinbaum Pardo ganó las elecciones presidenciales y tomó protesta como la mandataria del país el 1 de octubre de ese mismo año, en sustitución de Andrés Manuel López Obrador.

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