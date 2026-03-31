Muertes de inmigrantes evidencian fallas en instalación de ICE en Adelanto, dice consulado mexicano

Las muertes de inmigrantes que han ocurrido en Adelanto ponen en evidencia las fallas y deficiencias que existen en el centro de procesamiento de ICE, dijeron funcionarios del Consulado General de México en Los Ángeles.

La representación consular de México en Los Ángeles reaccionó al fallecimiento de cuatro ciudadanos mexicanos que han ocurrido en el Centro de Procesamiento de Adelanto desde que comenzaron los operativos de inmigración por parte de las autoridades federales de inmigración.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, ofrecimos conferencia de prensa sobre las acciones consulares y de Cancillería ante recientes fallecimientos de mexicanos en centros de detención migratoria en el área de LA. Aquí la transmisión completa: https://t.co/zIXUaItwkG pic.twitter.com/0akOTpVqZB — Carlos González Gutiérrez (@carlos_glezgtez) March 31, 2026

“Consideramos que estas muertes revelan fallas sistémicas, deficiencias operativas y posible negligencia, contrarias a los propios protocolos y regulaciones de Estados Unidos, así como a las normas internacionales de derechos humanos”, dijo la directora de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz.

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En conferencia de prensa llevada a cabo este lunes, la funcionaria del consulado mexicano expresó que los inmigrantes mexicanos aparentemente fallecieron debido a complicaciones médicas, lo que pone de manifiesto un patrón de deficiencias estructurales persistentes.

Ruiz declaró que el gobierno mexicano apoya una demanda federal presentada el 26 de enero, en nombre de los detenidos actuales, que impugna las “condiciones inconstitucionales” en el centro de ICE en Adelanto.

“Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención de inmigrantes que resultan en la muerte de personas que deberían haber sido tratadas con prontitud, dignidad y humanidad“, expresó Ruiz.

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La conferencia de prensa se llevó a cabo para anunciar que el Consulado General de México en Los Ángeles se suma al gobierno mexicano en su solicitud de aclaraciones urgentes sobre las circunstancias en las que los ciudadanos mexicanos han fallecido en el centro de detención de Adelanto.

De los 14 ciudadanos mexicanos que han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde 2025 y cuatro en Adelanto, el caso más reciente es el de José Guadalupe Ramos-Solano, quien murió la semana pasada en la instalación federal del sur de California.

En la rueda de prensa estuvieron presentes familiares del inmigrante mexicano fallecido.

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“Lo que le pasó a mi papá fue muy inhumano. Creo que mi familia y yo merecemos saber la verdad sobre lo que sucedió”, expresó Gloria Ramos, hija de José Guadalupe.

De acuerdo con ICE, Ramos-Solano fue arrestado el 6 de mayo de 2025 por el Departamento de Policía de Redondo Beach por presunta posesión de una sustancia controlada y robo de propiedad personal.

El 21 de agosto, el Tribunal Superior de Los Ángeles lo declaró culpable, mientras que el 23 de febrero de 2026, ICE arrestó al mexicano durante un operativo policial en Torrance. Al día siguiente, Ramos-Solano fue trasladado al centro de detención de Adelanto.

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ICE mantiene en el Centro de Procesamiento de Adelanto a inmigrantes que se encuentran en proceso de ser deportados a sus países de origen o que están a la espera de audiencias ante jueces para determinar su condición migratoria en Estados Unidos.

Según ICE, Ramos fue sometido a una evaluación física y de salud completa durante su ingreso a la instalación de Adelanto.

“Recibió atención médica constante mientras estuvo bajo custodia, incluyendo medicación diaria para tratar su enfermedad“, dijeron funcionarios de ICE en un comunicado, en el que reconocen que el mexicano padecía varios problemas de salud.

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El 25 de marzo, el personal de seguridad de Adelanto encontró inconsciente al mexicano en su litera, por lo que llamaron inmediatamente al personal médico del centro de detención. Ramos fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

“ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos“, aseguró ICE en un comunicado.

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