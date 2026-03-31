Cuarto inmigrante mexicano fallece bajo custodia del ICE en Adelanto

Autoridades del Consulado de México en Los Ángeles y San Bernardino confirmaron la muerte del cuarto inmigrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Adelanto.

Se trata de José Guadalupe Ramos Solano de 52 años, originario de Guanajuato, México, quien murió el miércoles 25 de marzo en la cárcel para inmigrantes de Adelanto, California, a poco más de un mes de haber sido detenido por los agentes de migración el 23 de febrero.

Llevaba 28 años en el país, estaba casado con Antonia Tovar y era padre de dos ciudadanos estadounidenses, Gloria y José Ramos. Trabajaba en una tienda de ropa y una lavandería.

“Mi esposo era muy buena persona, dedicado a su esposa, sus hijos. No era un hombre de problemas. Era muy reservado”, dijo su esposa Antonia.

“Solo quiero justicia, y pelear por la gente que está ahí, que la muerte de mi esposo sea la última”, afirmó rodeada por sus dos hijos y su abogado Jesús Arias.

José Guadalupe Ramos Solano junto a su esposa Antonia Tovar. (Cortesía Abogado Jesús Arias)

Según reveló el abogado Arias, José Guadalupe fue detenido en la Corte cuando acudió a pagar una multa.

“Llevaremos este asunto ante los tribunales; y velaremos por los derechos constitucionales y humanos del señor Ramos. Además estamos llevando a cabo una investigación privada, de carácter forense, para determinar las causas del fallecimiento porque esta familia y todas las afectadas merecen respuestas”.

Señaló que hasta el día de hoy, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ni siquiera han tenido la dignidad de llamar a esta familia para decirles ‘lamentamos informarle que su esposo ha fallecido’.

“¡Es inaceptable!”, exclamó el abogado.

El abogado Jesús Arias, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González; la directora de protección consular Vanessa Calva y el cónsul mexicano en San Bernardino, Salvador Percastre. (Araceli Martínez/La Opinión)

Gobierno mexicano toma acción

Vanessa Calva Ruiz, directora general de protección consular del gobierno mexicano dijo que entre 2025 y el año en curso han fallecido 14 ciudadanos mexicanos bajo la custodia de las autoridades migratorias de ICE.

“Las autoridades de ICE notificaron a nuestro Consulado de México en San Bernardino la semana pasada, que el señor José Guadalupe Ramos Solano falleció en el centro de procesamiento de Adelanto, operado por la corporación GEO Group”.

Dijo que hasta el momento, la causa de la muerte aún no ha sido determinada, y las oficinas consulares —tanto en Los Ángeles como en San Bernardino— están dando seguimiento activo a las alternativas disponibles.

“El Gobierno de México ha solicitado una aclaración urgente y exhaustiva sobre las circunstancias del caso para determinar responsabilidades”.

La funcionaria expresó sus condolencias a la familia, así como a las otras 13 familias que han perdido a un ser querido.

“Quisiera reiterar y transmitirles que el Gobierno de México está con ustedes; que, a través de nuestra red consular y de nuestra Secretaría, estamos —y seguiremos estando— a su disposición en todo momento para asistirles en cualquier asunto que necesiten o consideren necesario”.

El abogado Jesús Arias con la viuda de José Guadalupe Ramos, Antonia Tovar y sus hijos José y Gloria. (Araceli Martínez/La Opinión)

Sostuvo que el caso de José Guadalupe no es un hecho aislado, sino un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable.

“Desde enero de 2025, el Gobierno de México ha documentado 14 fallecimientos de nacionales, ya sea bajo la custodia de las autoridades migratorias o durante operaciones de control migratorio; tan solo en el centro de procesamiento de Adelanto (ICE), en el condado de San Bernardino, han fallecido cuatro nacionales mexicanos —aparentemente debido a complicaciones médicas—, lo cual pone de manifiesto un patrón de persistentes deficiencias estructurales”.

Subrayó que estas muertes revelan fallas sistémicas, deficiencias operativas y una posible negligencia contraria a los propios protocolos y regulaciones de los Estados Unidos, así como a los estándares internacionales de derechos humanos.

“Las condiciones de confinamiento observadas en diversos centros —que incluyen infraestructura inadecuada, atención médica insuficiente y la falta de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención— ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas bajo custodia del Estado”.

Reveló que durante 2025 y 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Subsecretaría para América del Norte, ha enviado múltiples notas diplomáticas al gobierno de los Estados Unidos con respecto al bienestar de los nacionales mexicanos y las condiciones que rodean su arresto y detención en dichos centros.

Antonia Tovar exige justicia por la muerte de su esposo José Guadalupe Ramos.(Araceli Martínez/La Opinión)

Asimismo han sostenido conversaciones diplomáticas de alto nivel para abordar esta preocupante situación, la cual evidencia una administración y gestión ineficaces e insuficientes por parte de GEO Group, particularmente en lo que respecta a la salud de las personas bajo su cuidado y la atención médica que se les brinda.

“Hasta el día de hoy, no hemos recibido respuesta alguna que garantice la corrección de las condiciones que derivaron en estas muertes. Es debido a esto —y tal como lo expresó nuestra presidenta, la doctora Claudia que el gobierno de México insiste en la urgencia de adoptar acciones concretas y verificables, con plazos establecidos, para evitar más fallecimientos”.

Reiteró la postura del gobierno mexicano en contra del uso excesivo de la fuerza durante los arrestos migratorios y reafirmó el compromiso de dar seguimiento a los casos que aún se encuentran sin resolver en los tribunales locales y federales.

“El gobierno de México presentará un escrito de amicus curiae en la demanda colectiva contra el ICE del 26 de enero de 2026 presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, sobre las condiciones cen el Centro en Adelanto”.

Explicó que la demanda fue interpuesta por cuatro individuos detenidos en Adelanto, con el respaldo de diversas organizaciones y bufetes jurídicos —tales como Public Counsel, Immigrant Defenders Law Center, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y Oliver LB—; contra las autoridades locales del ICE, con el fin de que asuman la responsabilidad legal por las condiciones de custodia en dicha instalación, cuyas operaciones logísticas son gestionadas por la empresa GEO.

“El Gobierno de México respaldará esta iniciativa con el objetivo de asegurar que las condiciones de detención y los procedimientos aplicables garanticen un trato digno y seguro, lo cual incluye el acceso oportuno a evaluaciones médicas profesionales, una nutrición adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención médica inmediata ante cualquier problema de salud”.

Gloria Ramos, hija de José Guadalupe Ramos, inmigrante muerto bajo custodia de ICE. (Araceli Martínez/La Opinión)

Rendición de cuentas

El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez dijo que les inquieta el funcionamiento de los centros de detención y la subcontratación de estos servicios a empresas privadas.

“Si bien estas entidades pueden ser corporaciones privadas con fines de lucro, en la medida en que ejercen autoridad pública, son responsables de satisfacer las necesidades médicas y los requerimientos de alimentación adecuada de cada individuo bajo su custodia”.

Añadió que cada deceso representa un tributo humano: una vida perdida, una familia devastada y una comunidad afectada.

“Nuestra principal obligación como funcionarios consulares es exigir claridad, transparencia y rendición de cuentas en cada caso; prácticamente no existe un flujo de información entre las autoridades federales de inmigración —y los centros de detención operados por empresas— y los familiares de los detenidos”.

Dijo que parte de la responsabilidad como funcionarios consulares es visitar los centros de detención en todo el territorio estadounidense, y en particular el Centro de Detención del centro de la ciudad (Downtown Detention Center), bajo la jurisdicción del ICE.

“Los servicios concretos que ofrecemos son primero, localizar a los nacionales mexicanos; segundo, documentar y verificar las condiciones de detención; tercero, identificar las necesidades médicas; cuarto, garantizar el acceso a información clara sobre su situación jurídica; quinto, contactar a los familiares y acompañarlos a lo largo de todo el proceso; y sexto, coordinar la asistencia legal con nuestros equipos jurídicos”.

Dijo que basados en las entrevistas que han realizado desde el 6 de junio, cuando se desataron las redadas en lugares de trabajo y en la vía pública han entrevistado a 1,809 ciudadanos mexicanos en el ISB 18, el centro de detención del ICE en el centro de Los Ángeles.

“De esas 1,800 personas, el 92%, son hombres en edad productiva. Solo el 8% son mujeres. La inmensa mayoría ha echado raíces en este país. En promedio, han pasado más de 10 años viviendo en los Estados Unidos”.

Y puntualizó que de esas 1,800 personas que han entrevistado, el 15% ha pasado en este país entre 21 y 25 años; el 9% entre 16 y 20 años; y otro 9% entre 26 y 30 años.

“El 36% de ellos tiene hijos nacidos en este país —como es el caso de la familia de José Guadalupe—; en algunos casos, se trata de personas que contribuyen activamente al bienestar de la sociedad en su conjunto, pues son miembros integrados de las comunidades a las que pertenecen”.

El abogado Jesús Eduardo Arias junto a Antonia Tovar y su hija Gloria. (Araceli Martínez/La Opinión)

La versión del ICE

En un comunicado informaron que el personal de seguridad encontró inconsciente a José Guadalupe en su litera, por lo que fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, California, donde se declaró su fallecimiento a las 9:29 de la noche del 25 de marzo.

Dijeron que fue arrestado por el Departamento de Policía de Redondo Beach el 6 de mayo de 2025 por posesión de una sustancia controlada y robo de propiedad personal; y condenado por el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de agosto de 2025.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, el ICE arrestó a José Guadalupe durante una operación policial selectiva en Torrance, California, y lo trasladó al centro de detención de Adelanto.

Según dijeron a su llegada a Adelanto, recibió una evaluación médica y física completa a través de la cual se le identificaron varios problemas médicos, incluyendo diabetes, hiperlipidemia e hipertensión.

“Recibió atención médica constante mientras estuvo bajo custodia, incluyendo medicación diaria para tratar sus afecciones”.

Aseguraron que en ningún momento durante la detención se le niega atención de emergencia a un extranjero detenido.

Mexicanos muertos en Adelanto:

José Guadalupe Ramos-Solano de 52 años, falleció el 25 de marzo de 2026

Alberto Gutiérrez Reyes falleció en marzo de 2026 a los 48 años.

Gabriel Garcia-Avilés de 56 años; falleció el 23 de octubre de 2025

Ismael Ayala-Uribe falleció en septiembre de 2025 a los 39 años.

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