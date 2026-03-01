Muere inmigrante mexicano en la cárcel del ICE en Adelanto

Cuando a Patricia Martínez le pidió un empleado del Consulado de México en San Bernardino que se sentara porque le iba a dar una mala noticia, pensó que su esposo quien llevaba detenido por agentes de migración desde enero, había sido deportado.

Nunca imaginó que estaba a punto de recibir el mayor golpe de su vida, el fallecimiento de su esposo Alberto Gutiérrez Reyes, horas antes en el hospital al que lo trasladaron al perder el conocimiento en la cárcel del ICE conocida como Centro de Detención de Adelanto.

“Mi esposo murió por negligencia médica. Durante días estuvo pidiendo asistencia y nunca le hicieron caso”, dijo Patricia, con la voz cortada por la pena.

Alberto Gutiérrez Reyes muerte bajo custodia del ICE. (Cortesía Patricia Martínez)

Alberto Gutiérrez Reyes murió a los 48 años; había nacido un 3 de abril de 1977 en Veracruz, México. Era padre de Erick, un muchacho de 19 años, nacido en Los Ángeles, California. Emigró a Estados Unidos en 2001, y se ganaba la vida laborando en la construcción.

“Nos conocimos aquí en Los Ángeles trabajando en la costura”, dijo su esposa Patricia.

Alberto fue detenido por los agentes del ICE el 9 de enero en el barrio angelino de Echo Park. Fue prácticamente una detención bajo perfil racial.

“Eran como a las 10:44 de la mañana cuando salió a desayunar; y en eso pasaron los del ICE, lo vieron y se bajaron a detenerlo. Mi esposo corrió tratando de escapar, pero lo alcanzaron, lo tiraron al piso, y le lastimaron el brazo, la rodilla y parte de su cabeza”.

Después de tenerlo detenido en el centro de Los Ángeles, se lo llevaron a Adelanto.

“Hablábamos a diario por videollamada. Al principio, él estaba muy recaído, pero nosotros le dábamos ánimo diciéndole que pronto iba a salir con una fianza”.

Alberto comenzó a sentirse mal después de que el miércoles 18 de febrero, tras la fuerte lluvia que cayó en el área, a sus compañeros inmigrantes detenidos y a él, los sacaron al patio durante una hora, pese a que el frío calaba hondo.

“El día se puso muy frío, y cuando los regresaron a su celda, Alberto se sintió con calentura. Empezó a meter papeles solicitando que lo llevaran al doctor. No le hicieron caso, y como no mejoraba y hasta le dio tos, siguió pidiendo atención médica los siguientes días, sin que le prestaran atención”.

El martes 24 de febrero, Alberto seguía mal, pero aún en mal estado de salud se presentó a una audiencia en la corte para ver el tema de la fianza.

“Ese día hablamos cuatro veces, me dijo que esperaba que ahora si lo llevaran al doctor, porque continuaba sintiéndose mal de salud”, dice Patricia.

Patricia Martínez y su hijo Erick muestran la imagen de Alberto Gutiérrez Reyes. Crédito: Paulina Herrera | Cortesía

Pero el miércoles 25 de febrero, ya no escuchó nada de su esposo ni recibió ninguna llamada de él.

“Se me hizo raro”, dice su esposa, originaria de Nayarit, México.

Fue su sobrina quien recibió una llamada de un compañero de celda, que le llamó para decirle que a Alberto se lo habían llevado al hospital de emergencia tras sufrir un desmayo.

“A nosotros no nos avisaron que estaba hospitalizado; supimos por sus compañeros de celda; y solo me llamaron del Consulado para decirme que había fallecido; a ellos, el ICE les avisó de la muerte de mi esposo, por medio de un correo electrónico enviado como a las tres de la mañana”.

Patricia dijo que Alberto no padecía ninguna enfermedad o condición crónica. El único antecedente que tenía es haber sufrido covid-19 en septiembre de 2023.

“El covid lo llevó al hospital y le afectó la tiroides, los pulmones y el corazón, pero se recuperó”.

Comentó que desde que detuvieron a su esposo, y lo mantuvieron retenido en el sitio conocido como B17 localizado en el sótano del edificio federal del ICE en el centro de Los Ángeles, le dio un poco de tos porque los hacían dormir en el piso en cuartos con temperaturas muy frías, y solo les daban mantas de papel laminado para taparse.

Oficialmente, la información proporcionada a la familia indica que Alberto murió el viernes 26 de febrero a las 12:58 de la madrugada en el Victor Valley Global Medical Center de la ciudad de Victorville; a su esposa Patricia le avisaron poco antes de las 8 de la mañana de ese día.

Presa del dolor, Patricia reveló que Alberto era el soporte económico no solo de su hogar sino que sostenía a sus padres en México.

“Él estaba muy optimista con salir libre. Le estaba echando ganas para no deprimirse. Estábamos reuniendo las cartas de buena conducta que se necesitaban para la fianza. Teníamos muchos planes,”, dijo sollozante.

Y frustrada, dijo que la muerte de Alberto no se quedará impune.

“Vamos a hacer todo lo que se pueda para que se haga justicia. Mi esposo murió por negligencia médica del ICE. Si lo hubiera atendido un médico a tiempo, hoy él estaría con vida”.

La familia de Alberto, abrió en el sitio GoFundMe, la cuenta Donate for Justice for Alberto Gutiérrez en busca de donativos para los gastos de su funeral.

Levantón al azar

El abogado en inmigración Sergio Siderman, quien se había hecho cargo de la defensa de Alberto tras su detención, dijo que su arresto fue un levantón al azar debido a su falta de estatus.

“Tenía una solicitud de asilo I-589 y una posible 42B para cancelar su deportación”, dijo.

Señaló que los inmigrantes que requieren asistencia médica cuando los tienen detenidos deben recibir un tratamiento a tiempo y adecuado.

“Nuestros clientes nos han informado que con frecuencia necesitan hacer múltiples peticiones para obtener cuidado médico”.

Pero además dijo que como abogado enfrenta dificultades para contactar a sus clientes detenidos.

“Se toma una semana para que ICE programe una cita por teléfono con un cliente”.

Alberto Gutiérrez Reyes encuentra la muerta en el Centro de Detención del ICE en Adelanto. Crédito: Paulina Herrera | Cortesía

No es el único

Alberto es el segundo inmigrante que muere este año en California bajo custodia del ICE.

El 6 enero, murió Luis Beltrán Yánez Cruz, un padre y abuelo hondureño los 68 años de edad en un hospital de Indio a donde fue llevado por oficiales del ICE. Beltrán estuvo detenido desde noviembre en la cárcel de migración de Calexico, oficialmente conocida como Imperial Regional Detention Facility.

Su hija Josselyn dijo en una entrevista con La Opinión en enero, que no le queda duda de que si su padre hubiera recibido atención médica oportuna en el Centro de Detención del ICE en Calexico, hoy estaría vivo.

“Él no tenía ninguna enfermedad. Comenzó a sentirse mal a los días de llegar a Calexico, y llevaba semanas así. No le hacían caso”.

Agobiada y triste, anunció que demandaría al ICE.

El 29 de septiembre, un inmigrante de China, Huabing Xie, murió en el Centro Regional Medical Center después de ser trasladado del mismo Imperial Regional Detention Facility en Calexico, donde estuvo Luis Beltrán.

En custodia, Xie experimentó una convulsión y perdió el conocimiento, pereció en el hospital.

Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, 32 personas murieron en las cárceles del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que el 2025 se considera el año más mortal de las últimas dos décadas para esta agencia federal, con excepción del periodo de la pandemia de covid-19.

Hasta el 11 de febrero, habían muerto seis personas bajo custodia del ICE durante este año. El caso de Luis fue el primero en California en este año 2026; y el de Alberto, el segundo. Con su muerte, ya suman siete los inmigrantes detenidos bajo custodia del ICE, la mayoría por enfermedad, y presunta negligencia médica.

La Opinión ha contactado a la oficina de prensa del ICE para pedirle un informe sobre la muerte de Alberto Gutiérrez Reyes, y se encuentra a la espera.

El año pasado, en el Centro de Detención de Adelanto que alberga a casi 2,000 inmigrantes, el 22 de septiembre de 2025, Ismael Ayala-Uribe, un beneficiario del programa DACA de 39 años falleció en el Centro Médico Global Victor Valley en Victorville, California.

Sus familiares informaron que Ayala-Uribe, quien había vivido en Estados Unidos desde los cuatro años, se había quejado de fiebre y tos persistente en las semanas previas a su muerte.

Un mes después, el 23 de octubre de 2025, Gabriel García-Avilés, de 56 años, murió tras haber estado detenido en Adelanto durante solo una semana. Ambas muertes siguen bajo investigación.

Muertes bajo custodia de ICE en 2026

Luis Gustavo Núñez Cáceres, hijo y hermano hondureño de 42 años, falleció el 5 de enero mientras se encontraba detenido en el centro de procesamiento Joe Corley en Conroe, Texas.

Luis Beltrán Yáñez Cruz, padre hondureño de 68 años, quien vivió aquí durante 26 años, falleció el 6 de enero mientras se encontraba detenido en el centro de detención Imperial Regional en Calexico, California.

Parady La, padre camboyano de 46 años, quien llegó a Estados Unidos a los dos años, falleció el 9 de enero mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención Federal en Center City, Filadelfia.

Heber Sánchez Domínguez, esposo y padre mexicano de 34 años, falleció el 14 de enero mientras se encontraba detenido en el centro de detención Robert A. Deyton en Lovejoy, Georgia.

Víctor Manuel Díaz, padre de familia nicaragüense de 36 años, falleció el 14 de enero en el Campamento East Montana en El Paso, Texas.

Gerardo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años y padre de cuatro hijos, falleció en el centro de detención del ICE Camp East Montana en El Paso, Texas. La autopsia reveló que murió por homicidio.

Alberto Gutiérrez de 48 años murió el viernes 26 de febrero a las 12:58 de la madrugada en el Victor Valley Global Medical Center de la ciudad de Victorville.

Fuente: American Immigration Council