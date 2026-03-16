Activistas y familiares llevan serenata a inmigrantes al centro de detención de ICE en Adelanto

Miembros de la comunidad, entre familiares, activistas y líderes religiosos, llevaron la tarde de este sábado una serenata a los inmigrantes arrestados en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto.

La serenata fue organizada por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (NDLON), el Centro de Trabajadores Jornaleros de Pomona y la Coalición Interior por la Justicia para los Inmigrantes.

El evento se llevó a cabo a las 4:00 p.m. de este sábado 14 de marzo en el exterior que tiene ICE en la localidad de Adelanto, ubicado en 10400 Rancho Road.

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El codirector ejecutivo de NDLON, Pablo Alvarado, dijo que se incrementó el número de personas bajo custodia en los centros de detención para inmigrantes debido a los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Han muerto cerca de 50 personas. A estas alturas, unos han sido asesinados por los agentes federales, otros han muerto por las condiciones dentro del centro de detención o porque no les dan el cuidado médico porque están enfermos”, expresó Alvarado, según la cadena Univision.

“Entonces, es una crisis humanitaria que se está viviendo“, agregó el activista durante el evento en Adelanto.

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El Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto es operado por la empresa privada GEO Group y es una de las instalaciones de detención para inmigrantes más grandes de California, donde cientos de personas permanecen bajo custodia a la espera de procesos de deportación o audiencias de inmigración.

Entre los asistentes al evento se encontraba Jax Santana, cuyo padre, Ramiro Santiago Pacheco Martínez, fue arrestado por ICE el 13 de noviembre de 2025 frente a una tienda de autoservicio en Pomona.

“Estoy aquí para mostrar mi apoyo a todos los detenidos, pero también a mi padre, que está detenido ahí. Esto es algo muy importante para mí porque quiero que se sepa que no están solos, que él no está solo, que tenemos una comunidad aquí que les va a dar ese apoyo”, dijo Santana.

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Durante el evento, los asistentes cantaron mientras portaban pancartas para que las personas que permanecen bajo custodia pudieran ver y escuchar que están acompañadas en el exterior del centro de detención.

“Para las personas que están adentro, es importante que nosotros nos reunamos para que ellos vean que no están solos, que estamos poniendo el grito y estamos pidiendo y levantando la mano por ellos”, expresó la psicoterapeuta y activista Avelina Camacho.

Los organizadores aseguraron que la serenata buscaba recordar a los inmigrantes arrestados que su comunidad continuaba luchando por ellos.

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Los activistas esperan que el mensaje llegue hasta el Congreso, para exigir que la administración actual haga cambios inmediatos para proteger a los inmigrantes.

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