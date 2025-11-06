Estudiante de Los Ángeles, bajo custodia de ICE hasta audiencia en diciembre

Un juez de inmigración aplazó este miércoles el caso del estudiante Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, quien desde agosto está bajo custodia de ICE, por lo que permanecerá en el centro de detención de Adelanto hasta que comiencen las audiencias de asilo migratorio, en diciembre.

Guerrero Cruz, de 18 años y originario de Chile, fue detenido por agentes federales de inmigración el 8 de agosto mientras paseaba a su perro en el área de Van Nuys.

Maestros y estudiantes llevaron a cabo una manifestación este lunes 3 de noviembre frente a la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para exigir la liberación de Guerrero Cruz, estudiante de último año del Reseda High School.

“Si no estás con tu familia, no estás bien, ¿verdad? Estás solo. Y creo que lo mejor es que él esté de regreso en casa, con su familia“, expresó Luz Rivas, quien representa al distrito donde reside la familia de Guerrero Cruz, en Van Nuys.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el estudiante emigró de Chile y permaneció en Estados Unidos después de que expirara su visa en 2023.

Los abogados que representan a Guerrero no presentaron los papeles necesarios para solicitar asilo antes de la fecha límite del 8 de noviembre. Sin embargo, el juez de inmigración aplazó el caso y les dio a los abogados hasta el 2 de diciembre para presentar los formularios.

Ante la decisión del juez de inmigración, Guerrero Cruz permanecerá en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto hasta la audiencia de asilo, en diciembre.

“Es un chico joven. Lo están tratando como si fuera un delincuente, como si fuera una persona mayor. Es solo un chico de Van Nuys que debería estar en la escuela“, agregó Rivas.

Los abogados de Guerrero Cruz anunciaron que previamente presentarán un recurso de habeas corpus con el argumento de que la detención del adolescente es inconstitucional, lo que podría permitir que el estudiante regrese a casa antes de la audiencia de diciembre.

