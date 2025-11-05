Activistas piden a Dodgers rechazar visita a la Casa Blanca

Grupos de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes pidieron a los Dodgers no acudir a la Casa Blanca, como equipo campeón de la Serie Mundial, en rechazo a los operativos de control migratorio en Los Ángeles impulsados por la administración Trump.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) instó a los monarcas a que rechacen la invitación y rompan con la tradición de que los equipos que ganan campeonatos deportivos visiten al presidente de Estados Unidos.

Desde el 6 de junio, agencias federales de inmigración intensificaron las redadas en Los Ángeles y el sur de California por orden de la administración Trump para arrestar a miembros de la comunidad inmigrante y deportarlos del país.

Sigue leyendo: Presencia de agentes de ICE en los alrededores del Dodger Stadium

“Los Ángeles es una ciudad construida por inmigrantes, familias trabajadoras y soñadores. Celebramos a nuestros campeones, pero también defendemos la justicia, la dignidad y el amor por nuestra comunidad“, dijo la organización sin fines de lucro en una publicación en las redes sociales.

“Dodgers, quédense con nosotros. Apoyen a la ciudad que siempre los ha apoyado“, agregó la Red Nacional de Organización de Jornaleros.

Entre los aficionados que tienen los Dodgers en Los Ángeles y el sur de California, miles de ellos son inmigrantes de origen hispano, que actualmente viven con el temor de ser arrestados por agentes federales de inmigración.

Siguen leyendo: Maestros de Los Ángeles exigen justicia para estudiante detenido por ICE desde agosto

En abril, jugadores y directivos de los Dodgers visitaron la Casa Blanca, donde saludaron al presidente Donald Trump, después de ganar la Serie Mundial de 2024.

La petición del grupo activista ocurre en un momento en que los propietarios de los Dodgers enfrentan críticas por invertir en una empresa que posee y opera centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En una carta abierta a los Dodgers, la NDLON pide a los aficionados que firmen una petición para instar al equipo a rechazar un encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Sigue leyendo: Denuncian uso de máscaras de Halloween por agentes de ICE en Los Ángeles

Hasta la tarde de este miércoles, la petición había sido firmada por 4,969 personas, de una meta establecida por la organización de 6,400 firmas.

Por el momento, no se ha anunciado una probable fecha para que los jugadores de los Dodgers visiten la Casa Blanca como campeones de la Serie Mundial de 2025.

Sigue leyendo:

· Jornaleros de Los Ángeles son sorprendidos por operativo migratorio en Home Depot

· 12 acusados de obstaculizar acciones migratorias en el sur de California

· Hispano herido por disparo en arresto de ICE comparece ante corte federal de Los Ángeles