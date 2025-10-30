12 acusados de obstaculizar acciones migratorias en el sur de California

Funcionarios anunciaron este miércoles que se presentaron cargos federales contra 12 personas acusadas de presuntamente participar en actos de violencia y obstaculizar operativos de control migratorio en el sur de California, informó la Fiscalía de Estados Unidos en un comunicado.

De los acusados, 10 fueron arrestados este miércoles 29 de octubre, entre los que está Isai Carrillo, a quien los fiscales federales describieron como un activista que arrojó piedras contra vehículos del gobierno durante la redada de julio en Glass House Farm, en Camarillo, condado de Ventura.

Otro de los acusados está bajo custodia federal y será entregado a las autoridades, mientras que se considera prófuga a Virginia Reyes, quien supuestamente utilizó su vehículo para impedir la labor de los agentes federales en la granja de cannabis de Camarillo, según la fiscalía de Estados Unidos.

“Promesas hechas, promesas cumplidas. El presidente y la fiscal general Pam Bondi dejaron claro que encontraremos, arrestaremos y acusaremos a cualquiera que ataque a nuestros agentes”, expresó el fiscal federal interino Bill Essayli en una publicación en las redes sociales.

“Esta mañana arrestamos a 10 acusados por participar en actos de violencia contra agentes y propiedades este año en relación con protestas contra la aplicación de las leyes de inmigración. Ahora se encuentran bajo custodia federal”, agregó el fiscal federal interino.

Essayli mencionó que la protesta pacífica está protegida, pero la violencia no, y advirtió que los agitadores que dañen a sus agentes y a sus propiedades serán llevados a la justicia.

Carrillo, de 31 años, y Reyes, de 32 años, ambos residentes de Oxnard, están acusados en una sola denuncia de conspiración para impedir o dañar a un agente federal, un delito grave que se castiga con hasta cinco años de prisión federal, dijeron las autoridades.

En la denuncia, nueve acusados figuran por presuntamente obstruir o interferir con la labor policial el 8 de junio durante las protestas en las que oficiales de la Patrulla de Caminos de California fueron supuestamente atacados en el centro de Los Ángeles, delito castigado con hasta cinco años de prisión.

El Departamento de Justicia hizo pública la identidad de los nueve acusados:

Ronald Alexis Coreas, de 23 años, del vecindario Westlake de Los Ángeles.

Junior Roldán, de 27 años, de Hollywood.

Elmore Sylvester Cage, de 34 años, del centro de Los Ángeles.

Balto Montion, de 24 años, de Watsonville, en el condado de Santa Cruz.

Jesús González Hernández Jr., de 22 años, de Las Vegas.

Héctor Daniel Ramos, de 66 años, de Alhambra.

Stefano Deong Green, de 34 años, de Westmont, condado de Los Ángeles.

Yachua Mauricio Flores, de 23 años, de Lincoln Heights.

Ismael Vega, de 41 años, de Westlake.

Los fiscales federales dijeron que Balto Montion está bajo custodia estatal y se espera que sea entregado en las próximas semanas a las autoridades federales.

De acuerdo con el DOJ, la noche del 8 de junio, miles de manifestantes protestaron en el Civic Center de Los Ángeles para oponerse a la aplicación de las leyes federales de inmigración, y algunos agredieron a los agentes y causaron daños en propiedades públicas y privadas.

Edificios federales fueron vandalizados con grafitis y, según el DOJ, vehículos policiales resultaron dañados por manifestantes que portaban objetos contundentes.

Después de que la policía de Los Ángeles declaró la reunión ilegal, los manifestantes se dirigieron a la Autopista 101, donde bloquearon los carriles.

Oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) respondieron con vehículos para desalojar a los manifestantes de la autopista y permanecieron en el lugar para impedir su regreso.

Según los fiscales, en un momento, algunos manifestantes lanzaron piedras, señales de tránsito y otros objetos a los oficiales de CHP que estaban en la autopista, además de arrojar un líquido amarillo transparente sobre una patrulla que estaba en llamas, lo que provocó que el fuego se propagara.

Las autoridades federales dijeron que los nueve acusados en la denuncia fueron filmados y fotografiados mientras lanzaban piedras y otros objetos a los agentes y a los vehículos policiales

La tercera y última denuncia presentada en el tribunal federal de Los Ángeles acusó a Yovany Marcario Canil, de 22 años y residente de Boyle Heights, de agresión a un agente federal, delito que conlleva una pena de prisión de hasta ocho años.

Según una declaración jurada, el 6 de junio, cientos de manifestantes que protestaban contra la aplicación de las leyes de inmigración se congregaron frente a un almacén de Ambiance Apparel, en el distrito de la moda del centro de Los Ángeles.

Mientras los vehículos federales abandonaban la zona, presuntamente Canil roció con gas pimienta una de las unidades ocupadas por tres miembros de un equipo SWAT del FBI.

En ese momento, se abrieron las ventanillas del lado del pasajero para controlar a la multitud, y el gas pimienta afectó al menos a dos miembros del equipo, provocándoles una sensación de ardor y poniéndoles la cara de color naranja, según la Fiscalía de Estados Unidos.

