Comunidad protesta contra redadas múltiples de ICE en Los Ángeles

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), apoyados por oficiales de la DEA, el FBI y algunos aseguran que hasta por elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles llevaron a cabo una serie de redadas por todo Los Ángeles, en lo que se considera el operativo caza inmigrantes más grande de la historia en la ciudad.

La redada más llamativa fue sin duda la que efectuaron en la fábrica de ropa Ambiance Apparel en el distrito de la Moda, en donde los oficiales llegaron buscando gente que trabajara con documentos falsos. Fue el fiscal federal, recientemente nombrado por Trump, Bill Essayli quien les autorizó la orden de cateo.

De momento, se desconoce el número exacto de inmigrantes que se llevaron arrestados. Lo que sí se sabe es que los grupos de autodefensa comandados por Ron Góchez, el maestro y activista de la Unión del Barrio, impidieron que se llevaran detenidos a más trabajadores.

“Empezaron desde la madrugada en las calles 56 y San Pedro. Ahí pudimos evitar que arrestaran gente; estuvieron también en las calles 53 y Main en una tienda Food for Less, y también les bloqueamos sus intentos de detención”, dijo Góchez.

Los oficiales del ICE llegaron vestidos para las redadas como si fuera a la guerra. (Cortesía PICO California)

Pero luego los agentes del ICE ,vestidos como militares y armados con fusiles, arribaron a bordo de carros blindados y con tanquetas, como si fueran a la guerra, a dos tiendas Home Depot, la de las calles Wilshire y Unión, y otra en Cypress Park, en donde los jornaleros habitualmente buscan trabajo.

“Ahí se llevaron trabajadores y también de los negocios que están en la calle 9 y Stanford, y de la fábrica Ambiance de las calles 15 y Santa Fe en el Distrito de la Moda”.

Góchez dijo que las detenciones de hoy exponen las mentiras de la Administración Trump de que únicamente van por los inmigrantes que son criminales.

“En Los Ángeles arrestaron solo trabajadores”.

Denunció que de nuevo, los agentes del ICE contaron con la colaboración de la policía de Los Ángeles, que les abrió paso para que pudieran salir de las calles en el Distrito de la Moda, donde la gente se había amontonado para evitar que se llevaran a los trabajadores.

“Si no fuera por el trabajo de organizaciones como la nuestra, se hubieran llevado a más personas. Tuvieron que huir cuando la gente salió a impedírselos”.

Góchez deploró que al mismo tiempo que se realizaban muchas de las redadas, varias escuelas tenían graduaciones.

“Muchos padres no fueron a ver a sus hijos graduarse por miedo a lo que estaba pasando”.

Ante la gravedad de la situación, pidió a la comunidad formar un plan con sus vecinos, hacer listas en WhatsApp y mandar alertas si miran algo sospechoso.

“La gente que tiene papeles, vengan a ayudarnos a los organizadores de la comunidad para hacer bola y obligar a los agentes a irse de los barrios. Cuando te ven que eres parte de un grupo, se detienen, en especial si los estás grabando”.

Pidió que llamen a la Unión del Barrio cuando sospechen de una redada.

”Vamos a hacer todo lo posible por apoyarlos. No somos superhéroes. Hay mucho terror, pero nosotros somos muchos más que ellos, y si nos organizamos, podemos darles la pelea”.

Líderes proinmigrantes preocupados por el terror que dejan las redadas de Trump. (CARECEN/Martín Pineda)

Momentos de terror

Durante una conferencia de prensa y protesta afuera del edificio federal en el centro de Los Ángeles, Martha Arévalo, líder de la organización CARECEN, alzó la voz para decir que la comunidad vive momentos de terror porque el gobierno de Trump, está usando a los trabajadores como blanco.

“Les pedimos que no se den por vencidos. Tenemos derechos. No abran la puerta y exijan una orden de cateo. Nunca nos había tocado vivir una situación como ésta”, dijo la líder.

Una de las redadas se llevó a cabo a un lado de donde CARECEN tiene el centro para jornaleros por las calles Wilshire y Union.

“Les pedimos que llamen a nuestras organizaciones. Estamos tratando de ayudar al mayor número de personas. La necesidad de asistencia legal aumentó 500% en el primer mes de Trump y nosotros como organización que ayuda a los inmigrantes, estamos preparándonos por si llega una redada a nuestras oficinas en CARECEN”.

Arévalo instó a las familias inmigrantes a no dejarse ganar. “Que no nos quiten la esperanza, nuestro espíritu y cultura trabajadora. No nos pueden destruir. ¡Unánse a nuestras organizaciones!”.

No darse por vencidos

Cuando a Eddie Carmona, director de la organización PICO California, le avisaron de una redada de ICE en el Distrito de la Moda, no la pensó dos veces y acudió al lugar.

“Cuando llegué le estaban lanzando bombas de gas a la gente que en cuanto supo también se dejó ir a prestar auxilio. Tenemos que apoyar a los inmigrantes en la corte, en la calle, donde sea. Esto que el ICE está haciendo de separar familias, es inmoral”.

A Eddie le tocó ver a los agentes del ICE y de otras agencias federales vestidos como militares, con el único propósito, dice, de intimidar a la gente que quiere denunciar lo que están haciendo.

“Aunque es riesgoso, tenemos que salir a apoyar a la comunidad para que no se sientan solos, y demostrar que no estamos de acuerdo. Yo hago un llamado también a los funcionarios públicos a que salgan, nos acompañen y se nos unan en las calles. Es un tiempo difícil para nuestra gente inmigrante.¡No nos vamos a dejar”.

Reacciones de funcionarios

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass declaró en un comunicado que estaba profundamente indignada por las redadas en múltiples lugares de Los Ángeles.

“Estas tácticas siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad. Mi oficina está en estrecha coordinación con organizaciones comunitarias que defienden los derechos de los inmigrantes. No toleraremos esto”.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo que las redadas migratorias de hoy en el Primer Distrito, en el centro de Los Ángeles, Westlake y Cypress Park, son profundamente inquietantes.

“Las personas detenidas son angelinos trabajadores que contribuyen a nuestra economía y fuerza laboral local a diario”.

Afirmó que Trump dijo que perseguiría a delincuentes, no a personas inocentes y trabajadoras que contribuyen a nuestra economía y sustentan a sus familias.

“Estos son tiempos difíciles que tienen a nuestras comunidades temerosas y preocupadas por estas acciones federales de inmigración. Es vital que todos mantengamos la seguridad y la calma. El Condado de Los Ángeles mantiene su compromiso de apoyar a nuestras comunidades inmigrantes, brindándoles apoyo a través de nuestra Oficina de Asuntos Migratorios y nuestra red de organizaciones sin fines de lucro”.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Carvalho dijo que las recientes actividades de control migratorio cerca de las escuela están causando miedo, confusión y trauma innecesarios a los estudiantes y familias, quienes simplemente intentan ir y volver de la escuela y el trabajo, y vivir con dignidad.

“Nuestras escuelas deben seguir siendo refugios seguros: lugares donde cada niño pueda aprender, crecer y prosperar sin temor a ser separado de sus seres queridos. La presencia de actividades migratorias federales cerca de los campus amenaza ese derecho fundamental. Los niños merecen apoyo, no vigilancia”.

“Recomendamos a las familias que vigilen de cerca las comunicaciones de sus escuelas. Cualquier padre o tutor que observe actividad migratoria debe comunicarse con su escuela, utilizar la aplicación LASAR y/o llamar a la línea directa familiar al 213-443-1300”.

El senador Alex Padilla dijo que las redadas de ICE en Los Ángeles son una continuación de un patrón alarmante de operativos migratorios extremos y crueles en todo el país.

“Estas redadas indiscriminadas demuestran una vez más que al gobierno de Trump solo le importa infundir daño y miedo en nuestras comunidades para relegar a los inmigrantes a la sombra. No funcionará”.

Hizo ver que este alarmismo no cambiará el hecho de que los inmigrantes son miembros valiosos de comunidades que contribuyen a la sociedad y economía. “Mi oficina exigirá rendición de cuentas por las acciones de hoy”.

La Opinión pidió a los voceros del LAPD confirmar si participaron en las redadas de ICE de este viernes 6 de junio, abriendo camino a los vehículos del ICE, pero no ha habido una respuesta. También ha solicitado al ICE información del número de personas arrestadas.Tampoco han ofrecido una contestación.