Las cáscaras de aguacate son un tesoro: 3 trucos caseros para reutilizarlas

Durante años, las cáscaras de aguacate han sido descartadas sin pensarlo dos veces y desconociendo que es un “tesoro” en casa. Expertos en sostenibilidad y alimentación coinciden en que estos restos pueden convertirse en aliados prácticos dentro del hogar.

Diversos análisis difundidos por medios como The Guardian y BBC Good Food destacan que la concha o cáscara del aguacate contiene minerales, antioxidantes y propiedades que permiten darles una segunda vida útil.

Especialistas en economía circular, respaldados por iniciativas como la Fundación Ellen MacArthur, señalan que reutilizar estos residuos contribuye a disminuir la cantidad de desechos orgánicos y a optimizar el uso de los alimentos.

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3 trucos para reutilizar las cáscaras de aguacate

1. Fertilizante natural para tus plantas

Uno de los usos más prácticos es convertir las cáscaras de aguacate en abono. Al cortarlas en trozos pequeños y enterrarlas en la tierra de macetas o jardines, liberan nutrientes como el potasio, fundamentales para el crecimiento de las plantas.

Este método no requiere productos químicos y mejora la calidad del suelo, ayudando a retener la humedad y fortalecer las raíces. Es una alternativa accesible para quienes buscan opciones más naturales en el cuidado de su jardín.

2. Exfoliante corporal casero

La textura rugosa de la cáscara permite utilizarla como exfoliante natural. Al combinarla con ingredientes como aceite de coco o miel, se puede aplicar sobre la piel húmeda con movimientos suaves.

De acuerdo con portales especializados en salud, como Healthline, este tipo de exfoliación ayuda a eliminar células muertas y a mejorar la apariencia de la piel. Además, los restos de pulpa adheridos contienen aceites naturales que aportan hidratación.

3. Mascarilla facial hidratante

Otra opción es aprovechar la pulpa que queda en la cáscara para preparar una mascarilla facial. Basta con raspar esos restos y aplicarlos directamente sobre el rostro durante unos minutos antes de enjuagar.

Gracias a su contenido de antioxidantes y vitamina E, este remedio casero contribuye a nutrir la piel y protegerla de factores ambientales. Es una alternativa económica que se suma a la tendencia de utilizar ingredientes naturales en rutinas de cuidado personal.

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