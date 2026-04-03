Semilla de aguacate para bajar de peso: 3 formas de consumirla

Seguramente no te lo esperabas, pero sí: la semilla de aguacate podría ser un aliado en procesos para perder peso, siempre que la consumas de forma adecuada. Según algunos estudios, la clave está en su alta concentración de nutrientes.

La doctora Maricela Jiménez López, especialista en enfermedades digestivas, hepáticas y pancreáticas, respalda el uso de la semilla de aguacate como complemento alimenticio, ya que los nutrientes que aporta pueden influir en el metabolismo y el sistema digestivo.

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¿Cómo actúa la semilla de aguacate en el organismo?

El efecto de la semilla de aguacate en el cuerpo está relacionado principalmente con su contenido en fibra y compuestos antioxidantes. Estos ayudan a:

Regular el sistema digestivo.

Favorecer la eliminación de desechos.

Reducir la sensación de hambre entre comidas.

Apoyar el equilibrio metabólico.

Investigaciones indican que hasta el 70% de los aminoácidos del aguacate se concentran en su semilla, además de contener fibra soluble. Este tipo de fibra es clave para mejorar el tránsito intestinal, facilitar la digestión y generar una sensación de saciedad más prolongada.

Al mejorar la digestión y aumentar la saciedad, se puede reducir la ingesta calórica diaria, lo que favorece el control del peso corporal.

Aunque hay varias maneras de consumirla, expertos advierten que la semilla de aguacate en exceso podría provocar molestias digestivas como estreñimiento. Crédito: HannaTor | Shutterstock

3 formas seguras de consumir la semilla de aguacate

Aunque su textura dura puede hacer pensar lo contrario, la semilla del aguacate sí puede consumirse. No se debe morder ni ingerir directamente, ya que podría causar daños dentales o ser difícil de digerir.

1. Como infusión

Una de las opciones más sencillas es hervir la semilla en agua durante unos 10 minutos y dejar reposar otros cinco. El resultado es una bebida con sabor amargo, que puede suavizarse con endulzantes. Esta preparación permite extraer parte de sus compuestos.

2. Rallada como guarnición

Otra alternativa es rallar la semilla e incorporarla en platos cotidianos como ensaladas, sopas, arroz o pasta. Su textura permite integrarla fácilmente en distintas recetas.

3. En polvo

También se puede tostar la semilla en sartén u horno, triturarla y convertirla en un polvo fino. Este puede espolvorearse sobre alimentos o bebidas, de forma similar a ingredientes como la chía o la linaza.

Aunque su consumo moderado no representa riesgos para la mayoría de las personas, los especialistas advierten que aún faltan estudios concluyentes sobre todos sus beneficios. Además, un exceso podría provocar molestias digestivas como estreñimiento.

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