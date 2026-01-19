La comida más asquerosa del mundo: qué es el surströmming y cómo huele

Imagina abrir un pescado enlatado y que literalmente debas taparte la nariz para que su aroma no te induzca al vómito. El surströmming, un producto tradicional de Suecia, suele encabezar listas de comidas más desagradables o asquerosas del planeta y no es por casualidad.

El olor extremadamente fuerte se debe a su proceso de conservación poco común y una forma de consumo que para muchos resulta difícil de imaginar. Aun así, sigue siendo parte viva de la cultura gastronómica sueca y se consume cada año en celebraciones específicas.

Y es que su nombre ya anticipa lo que ofrece: “’Su rströmming’ significa literalmente arenque fermentado.” A partir de ahí, todo gira en torno a la fermentación, el tiempo y un aroma que ha generado fascinación y rechazo a partes iguales.

Qué es el surströmming y cómo huele

Según explica el portal Lovferments, para su elaboración se utilizan pequeños arenques capturados entre abril y mayo, cuando alcanzan el punto ideal para este proceso.

Tras la pesca, los peces se introducen en una salmuera fuerte durante aproximadamente 20 horas, con el objetivo de eliminar la sangre por completo. Seguidamente, se trasladan a una salmuera más suave, con menos concentración de sal, que permite que la fermentación continúe de forma controlada. Este paso es clave, ya que la baja cantidad de sal no detiene la actividad bacteriana, sino que la favorece.

A continuación, los arenques se almacenan en barriles que se mantienen en salas con temperatura estable, entre 15 y 20 grados centígrados. Finalmente, se envasan en latas de latón, donde la fermentación no se detiene y continúa hasta el momento de su consumo.

Precisamente, esa larga fermentación es lo que origina el olor, que algunos describen como acre, muy intenso, picante, ácido e incluso pestilente a pescado pasado o basura expuesta al sol. De allí la razón de ser considerada la comida más asquerosa del mundo.

En abril de 2006, varias aerolíneas como Air France y British Airways prohibieron transportar surströmming a bordo por considerar que las latas podían ser potencialmente explosivas. Crédito: Alexanderstock23 | Shutterstock

El streamer español Ibai Llanos, que hace seis años intentó comer surströmming, publicó recientemente un video donde ahora sí se atrevió a probarlo y dio su propia descripción acerca del aroma. Incluso, una vez abierta la lata, evidenció cómo las moscas comenzaron a acercarse.

“Huele a una mezcla de vómito, pescado podrido, cloaca y queso muy fuerte. ¿Cómo puede ser que una comida huela a cloaca?”, se preguntó el famoso youtuber.

Asimismo, explicó que la lata de surströmming no debe abrirse en una habitación cerrada, sino únicamente en espacios abiertos y bajo el agua, debido a los gases de la fermentación. De hecho, algunas latas suelen abombarse.

Una vez que añadió el arenque a una tostada de pan con mantequilla, Ibai Llanos comentó: “Podrá ser lo más asqueroso del mundo, pero tiene una pinta tremenda. Yo soy muy fan del pescado”. También le sacó un espinazo tremendo y, justo después de dar un bocado, enfatizó: “Es saladísimo. Es como un pescado hipersalado. No acabo de entender la gracia de comer esto, con ocho kilos de sal encima”.

En abril de 2006, varias aerolíneas, entre ellas Air France y British Airways, prohibieron transportar surströmming a bordo por considerar que las latas podían ser potencialmente explosivas. Tras esta decisión, dejó de venderse en el aeropuerto internacional de Estocolmo, aunque productores locales han defendido que el riesgo es mínimo. ¿Te atreverías a probarlo?

