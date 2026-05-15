Cebolla morada con ajo y sábila para curar la gripe: ¿Realmente funciona?

¿Alguna vez tus abuelos mencionaron algo sobre cebolla morada con ajo cuando tenías gripe? Pues este remedio casero ha trascendido por décadas, e incluso, ahora lo han “perfeccionado” con sábila para supuestamente curar los síntomas del resfriado.

Pese a la práctica y a la fe que le pusieron nuestros ancestros, médicos y especialistas en nutrición aclaran que esta preparación no “cura” la gripe por sí sola ni reemplaza tratamientos médicos. Sin embargo, sí puede aportar ciertos compuestos naturales que ayudan al organismo, especialmente durante procesos respiratorios leves.

Lee también: Tirar una taza de hielo en el inodoro: para qué sirve

¿Es efectivo mezclar cebolla morada con ajo y sábila?

La sábila contiene antioxidantes, vitaminas y sustancias antiinflamatorias. El ajo añade propiedades antimicrobianas y la cebolla morada agrega compuestos sulfurados que reducen la inflamación y regalan alivio temporal.

Pero los especialistas son claros: no existe evidencia científica sólida que confirme que este remedio elimine el virus de la gripe o funcione como tratamiento definitivo.

Lo que sí han reportado quienes lo consumen es que se experimenta una leve mejoría en síntomas como congestión nasal, irritación de garganta o sensación de pesadez gracias a las propiedades naturales de sus ingredientes.

La clave en los resultados estaría en que el ajo y la cebolla pueden actuar como expectorantes suaves, mientras que la sábila puede contribuir a la hidratación y aportar compuestos antioxidantes.

Aunque los médicos recalcan: no sustituye medicamentos recetados ni atención profesional en casos de fiebre alta, dificultad para respirar o infecciones complicadas.

Cómo suele prepararse y tomarse

En muchos hogares, la mezcla se prepara licuando pequeñas cantidades de gel de sábila bien lavado con ajo y cebolla morada. Algunas personas añaden miel o limón para mejorar el sabor.

Una vez que esté lista, guárdala en un frasco con tapa y déjalo en la nevera, donde podría permanecer algunos días. De hecho, hay quienes esperan 24 horas antes de comenzar a utilizarla.

Los expertos recomiendan consumirla únicamente de forma ocasional y en cantidades moderadas; no más de una cucharadita, evitando excesos diarios, ya que puede provocar irritación estomacal y acidez. El exceso de sábila también puede desencadenar diarrea y deshidratación,

Te puede interesar:

· Hantavirus: cómo saber si hay ratas en casa y ahuyentarlas

· Para qué sirve poner una cuchara en la ventana: el truco que no te esperabas

· El limpiador casero que todos están usando: para qué sirve y cómo se prepara