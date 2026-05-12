Hantavirus: cómo saber si hay ratas en casa y ahuyentarlas

Las ratas no solo contaminan alimentos y superficies, sino que pueden transmitir enfermedades graves mediante la orina, saliva, pelos y excrementos. Entre las infecciones asociadas aparece también el hantavirus, que puede causar problemas respiratorios severos en ciertas personas.

Aunque muchas personas recurren a venenos o productos químicos para exterminar las ratas, especialistas en control ambiental aseguran que la forma más efectiva y segura de combatirlas consiste en impedirles el acceso al hogar y eliminar aquello que las atrae.

Sin embargo, lo principal es detectar si algunos de estos roedores se han instalado en casa. Asimismo, es fundamental que conozcas cuáles son las fallas cotidianas que pueden atraerlas.

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Cómo saber si hay ratas dentro de la casa

Las ratas son animales sigilosos y, en muchos casos, pueden permanecer escondidas durante semanas antes de ser detectadas. Sin embargo, existen señales claras que permiten identificar su presencia.

Uno de los indicios más frecuentes son los pequeños excrementos oscuros cerca de cocinas, despensas, techos, garajes o debajo de los muebles.

También es común escuchar ruidos durante la noche, especialmente en paredes, techos falsos o tuberías. Las ratas suelen estar más activas cuando hay silencio y oscuridad.

Otras señales importantes incluyen:

Bolsas o cajas mordidas

Restos de comida dispersos

Olor fuerte y desagradable

Huellas grasosas cerca de paredes

Nidos hechos con papel, cartón o telas

Los expertos recuerdan que estos animales pueden ingresar por aberturas extremadamente pequeñas y desplazarse por techos, tuberías y desagües sin ser vistos.

Qué suele atraer a las ratas y cómo ahuyentarlas

Las ratas buscan tres cosas básicas: comida, agua y refugio. Por eso, algunos descuidos cotidianos pueden convertir una vivienda en el lugar perfecto para que permanezcan y se reproduzcan.

Uno de los errores más comunes es dejar basura destapada durante la noche. Los restos de comida, incluso en pequeñas cantidades, son suficientes para atraerlas.

También representan un problema:

Alimento de mascotas mal almacenado

Jardines con basura o maleza alta

Goteras y fugas de agua

Huecos en puertas o paredes

Restos de madera o escombros acumulados

Los especialistas advierten que las ratas se reproducen rápidamente, por lo que una pequeña infestación puede crecer en poco tiempo si no se toman medidas.

Guardar los alimentos en recipientes herméticos, limpiar restos de comida y reparar fugas puede reducir considerablemente la presencia de ratas. Crédito: New Africa | Shutterstock

Según recomienda el sitio web Higiene Ambiental, apuesta primero por métodos de exclusión y prevención antes que por sustancias tóxicas. La prioridad es cerrar cualquier posible punto de entrada. Así puedes mantenerlas alejadas:

1. Revisa puertas, grietas y tuberías

Las puertas exteriores deben quedar bien ajustadas al suelo. Incluso un pequeño espacio puede servir para que entren ratones o ratas jóvenes.

Se recomienda instalar burletes resistentes y protectores metálicos en puertas de madera para evitar que las roan.

También conviene revisar grietas en paredes, tejas rotas, conductos de ventilación, tuberías de agua, gas y electricidad, además de desagües y alcantirllas.

2. Mantén el entorno limpio y seco

Otro punto fundamental es eliminar fuentes de alimento y agua. Guardar los alimentos en recipientes herméticos, limpiar restos de comida y reparar fugas puede reducir considerablemente la presencia de roedores.

En exteriores, se aconseja mantener el jardín ordenado, cortar la vegetación alta y evitar acumulaciones de basura o madera.

Si se detecta una infestación, los expertos recomiendan no barrer ni aspirar directamente los excrementos secos, ya que eso puede dispersar partículas en el aire. Lo más seguro es usar guantes, ventilar bien el área y limpiar con desinfectantes adecuados.

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