Cómo tener una huerta en casa en California: ahorra dinero, suma salud

En California, cada vez más familias están volviendo a lo básico: cultivar sus propios alimentos en casa. No hace falta tener un gran terreno. Con unas macetas, un pequeño jardín o incluso un balcón, es posible producir verduras y frutas frescas, reducir gastos y mejorar la calidad de lo que comes.

El contexto ayuda. El clima templado de gran parte del estado —especialmente en zonas como Los Ángeles, San Diego o el Valle Central— permite cultivar durante buena parte del año. Y en un escenario donde el precio de los alimentos sigue siendo una preocupación, tener una huerta propia se vuelve también una decisión económica.

Qué puedes cultivar fácilmente en casa

No todos los cultivos requieren el mismo espacio ni cuidado. Para empezar, conviene elegir opciones simples, productivas y adaptables.

Entre las mejores para una huerta en casa están:

Tomates (especialmente cherry) : crecen bien en macetas con buena luz

: crecen bien en macetas con buena luz Lechuga y espinaca : ideales para espacios pequeños y cosecha rápida

: ideales para espacios pequeños y cosecha rápida Hierbas aromáticas como cilantro, perejil, albahaca o menta

como cilantro, perejil, albahaca o menta Pimientos y chiles : resistentes y productivos

: resistentes y productivos Fresas : se adaptan muy bien a macetas o jardineras

: se adaptan muy bien a macetas o jardineras Calabacín (zucchini): requiere más espacio, pero da mucho rendimiento

Estas opciones permiten cosechar en pocas semanas y mantener una producción constante.

Guía completa para armar una huerta en casa este verano Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Macetas, jardín o terraza: qué necesitas

No importa el espacio que tengas. Lo importante es adaptarlo bien:

Macetas: al menos de 20–30 cm de profundidad para la mayoría de los vegetales

Tierra adecuada: mezcla para huerta (no tierra común)

Drenaje: clave para evitar que las raíces se pudran

Luz solar: mínimo 5 a 6 horas al día

En balcones o terrazas, ubicar las plantas cerca de la luz natural hace la diferencia.

El riego: uno de los puntos clave

En California, el manejo del agua es fundamental. La recomendación es:

Regar temprano en la mañana o al atardecer.

Evitar exceso de agua.

Usar sistemas simples como riego por goteo o botellas reutilizadas.

Esto ayuda a cuidar el consumo y mejorar el crecimiento de las plantas.

Cuándo plantar en California

El calendario depende de la zona, pero en general:

Primavera: ideal para tomates, pimientos y calabacín

Otoño: perfecto para hojas verdes como lechuga y espinaca

Todo el año (en zonas templadas): hierbas aromáticas

El clima permite rotar cultivos y aprovechar distintas temporadas.

Cuánto puedes ahorrar

Una huerta no reemplaza toda la compra del supermercado, pero sí puede reducir gastos en productos que se consumen a diario.

Hierbas, hojas verdes y tomates son algunos de los alimentos donde más se nota el ahorro, además de la diferencia en sabor y frescura.

Más que ahorro: un cambio de hábitos

Tener una huerta en casa también cambia la relación con la comida. Permite saber qué estás consumiendo, evitar pesticidas en muchos casos y sumar alimentos frescos a la dieta.

En un contexto donde la salud y el costo de vida preocupan cada vez más, cultivar en casa se vuelve una alternativa concreta y accesible.

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