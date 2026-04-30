Tiene 30 años y es récord mundial: el gato que desafía el paso del tiempo

Treinta años no es solo un número cuando se trata de una mascota. Es una vida entera compartida. Flossie, el gato más longevo registrado por Guinness World Records, alcanzó esa edad y volvió a convertirse en un fenómeno global. Su historia, que ya había sorprendido antes, ahora rompe cualquier referencia sobre cuánto puede vivir un gato doméstico.

El récord, reconocido por Guinness World Records, volvió a circular en estos días y generó una reacción inmediata en redes sociales. No es difícil entender por qué. La gata cumplirá 31 en diciembre de 2026 y no hay ningún otro dato que le compita (ni cerca).

Un nombre, una historia y casi tres décadas de vida

Se llama Flossie y vive en Orpington, Inglaterra. Aunque es sorda y tiene visión limitada, se mantiene curiosa, cariñosa y juguetona.

Nacida el 29 de diciembre de 1995, no siempre tuvo una vida sencilla ni una única familia. Fue rescatada originalmente de una colonia de gatos callejeros cerca de un hospital en Merseyside. Y, a lo largo de los años, pasó por distintos hogares, hasta que encontró estabilidad en su actual dueña, quien hoy la cuida y acompaña en esta etapa tan especial.

A pesar de su edad, su dueña, Vicki Green, comenta que Flossie aún tiene energía para saltar a los muebles y se mantiene “tan activa como se puede ser a los 30”.

Esa historia —la de un animal que atravesó décadas y distintos vínculos humanos— es parte de lo que hace que su caso emocione tanto.

Una edad que rompe cualquier referencia

Para ponerlo en perspectiva, un gato doméstico suele vivir entre 12 y 18 años. Superar los 20 ya es excepcional. Llegar a los 30 cambia completamente la escala.

Muchos usuarios lo explican de forma más directa: es como si un humano superara los 120 años.

Pero más allá del número, lo que llama la atención es otra cosa: Flossie sigue ahí, tranquila, presente, formando parte de una rutina cotidiana.

Puedes ver: Cómo proteger a tus mascotas de las garrapatas

Por qué esta historia conecta tanto

En tiempos de consumo rápido de información, este tipo de historias enamoran por algo más profundo que la sorpresa. Hay algo reconocible: el vínculo con una mascota, la idea del paso del tiempo, la compañía silenciosa que dura años, la sensación de “haber crecido juntos”.

No es solo un récord. Es una historia de convivencia prolongada, de esas que cualquiera que tuvo un animal en casa puede entender sin demasiadas palabras.

Lo que hay detrás (y lo que no)

No existe una fórmula mágica para alcanzar esa longevidad. Especialistas suelen mencionar factores que ayudan: vida en interiores, controles veterinarios, alimentación adecuada y entornos tranquilos.

Pero, incluso con todo eso, llegar a esa edad sigue siendo poco común. Por eso el caso llama tanto la atención: no es replicable fácilmente. Es, en cierta forma, una excepción.

Seguir leyendo:

Jerseys oficiales para mascotas: Lanzan colección del Mundial 2026 para “fanáticos” de cuatro patas

California inaugura el puente para animales más grande del mundo sobre una autopista

Conoce si tu signo del zodiaco es de los que vive más años