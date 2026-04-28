Jerseys oficiales para mascotas: Lanzan colección del Mundial 2026 para “fanáticos” de cuatro patas

El Mundial 2026 sigue innovando fuera de la cancha. Ahora, los aficionados podrán compartir su pasión con sus animales de compañía gracias a una nueva colección de jerseys para mascotas que Adidas lanzará de algunas de las selecciones más populares del planeta.

Por primera vez, los seguidores podrán vestir a sus perros y gatos con diseños oficiales de cuatro equipos clasificados, en una propuesta que busca conectar la pasión futbolera con el mundo de las mascotas.

home jerseys that fit the whole team 🐾 pic.twitter.com/XY6ancqFJT — adidas Football (@adidasfootball) April 27, 2026

Jerseys del Mundial 2026 ahora también para mascotas

La colección del Mundial 2026 para mascotas incluye versiones adaptadas de los uniformes de local de cada selección, manteniendo la esencia de los diseños originales.

Los equipos elegidos para esta línea son:

Selección de México

Selección de Argentina

Selección de Colombia

Selección de Japón

Cada prenda replica colores, escudos y detalles representativos, ahora en formato especial para animales de compañía.

Diseño y comodidad: claves de la colección

De acuerdo con la información oficial, las prendas fueron pensadas para ofrecer comodidad y estilo a las mascotas, sin perder el enfoque futbolero.

“Diseñadas específicamente para aficionados de cuatro patas, las camisetas presentan un escudo de federación transferido por calor y el logo de adidas, ofreciendo un acabado limpio y premium mientras aseguran un ajuste cómodo para mascotas de diferentes tamaños”.

El objetivo es que los dueños puedan incluir a sus mascotas en la experiencia del Mundial 2026, ya sea viendo partidos o participando en celebraciones.

Fecha de lanzamiento y dónde estará disponible

La colección de mascotas del Mundial 2026 saldrá a la venta el 1 de mayo y tendrá distribución en distintas regiones del mundo.

Estará disponible en:

Norteamérica

América Latina

Japón

China

Vietnam

Filipinas

Indonesia

La venta se realizará en tiendas seleccionadas, lo que podría generar alta demanda entre los aficionados.

El Mundial 2026 expande su impacto cultural

Con iniciativas como esta, el Mundial 2026 demuestra que su alcance va más allá del terreno de juego, integrándose en distintos aspectos de la vida cotidiana de los aficionados.

Ahora, no solo los hinchas podrán portar los colores de su selección, sino que también podrán vestir así a sus mascotas, reforzando el vínculo emocional con el futbol en una de las ediciones más esperadas de la historia.

Sigue leyendo:

– Luka Modric es operado con éxito, pero queda fuera de la temporada con el Milán, ¿llegará al Mundial 2026?

– Serge Gnabry, una nueva baja para el Mundial de 2026

– La convocatoria de Neymar Jr. al Mundial llega hasta la presidencia de Brasil