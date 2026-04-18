La convocatoria de Neymar Jr. al Mundial llega hasta la presidencia de Brasil

El fútbol es el deporte más importante y seguido en Brasil. El tema del fútbol traspasa los planos deportivos y de entretenimiento. “La Canarinha” es una agenda que llega hasta a las altas esferas de la política brasileña. El presidente de Brasil, Lula da Silva, habló con Carlos Ancelotti sobre el caso de Neymar Jr.

Luiz Inácio Lula da Silva también se ha involucrado en el debate sobre la convocatoria del Neymar Jr. al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Pero su opinión fue motivada por el propio Carlos Ancelotti, seleccionador de “La Canarinha”.

Según detalló el propio mandatario brasileño, Carlo Ancelotti le pidió su opinión sobre el caso de Neymar Jr. Da Silva considera que “Ney” debe ser convocado si está en óptimas condiciones y si está dispuesto a ofrecer su profesionalismo en pro del conjunto amazónico.

“Tuve la oportunidad de hablar con Ancelotti, y entonces me preguntó: ¿crees que se debería convocar a Neymar? Dije, ‘Ancelotti, si está preparado físicamente, tiene fútbol. Necesitas saber si él lo quiere’. Si quiere, tiene que ser profesional”, reveló el primer mandatario brasileño.

"TIENE QUE SER PROFESIONAL" 👀🇧🇷



El Presidente de Brasil, Lula Da Silva, fue consultado sobre la presencia de NEYMER en la lista del MUNDIAL y reconoció su charla con CARLO ANCELOTTI.



🗣️ "Me preguntó: '¿Tú crees que Neymar debería ser convocado?'. Y yo le dije: 'Mira, si está… pic.twitter.com/AnCsminlNB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2026

El futbolista de 34 años ha tenido muchos problemas con las lesiones. El estado físico le ha pasado factura a Neymar Jr. durante toda su carrera y, sobre todo, en el final de ella. En la actualidad, “Ney” busca recuperar su mejor nivel con el Santos FC. Pero para ello debe tener continuidad en su juego.

Hasta la fecha Neymar Jr. ha disputado 7 partidos en la temporada (5 por la Serie A y 2 por el campeonato paulista). En poco más de 580 minutos dentro del campo, “Ney” ha aportado 3 goles y 3 asistencias.

El ejemplo de Cristiano Ronaldo y Messi

Lula da Silva considera que Neymar Jr. debe ser convocado por Carlos Ancelotti, pero debe ser bajo el argumento de sus actuaciones con el Santos y no por su nombre. El presidente de Brasil puso como ejemplo los casos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Puede verse en el espejo de Cristiano Ronaldo. Puede verse en el de Messi. Pero no puede hacerlo (ser convocado) por su nombre, tiene que hacerlo por el fútbol“, agregó.

Neymar Jr. debutó con “La Canarinha” en agosto de 2010. Desde entonces el exjugador del FC Barcelona ha disputado 128 partidos con la selección de Brasil en los que ha podido aportar 79 goles. “Ney” puede volver a liderar al conjunto brasileño en un Mundial, pero todo dependerá de su entrega con el Santos.

Gol de Neymar con Santos en Copa sudamericana. Pide selección a gritos pic.twitter.com/kKUmWDTPff — Tyle (@TyleFcb) April 15, 2026

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