Neymar Jr. reconoció haberse sentido “muerto” tras la eliminación de Brasil en el Mundial de 2022

Brasil no pasó de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Croacia fue la selección que logró sacar a “La Canarinha” de la competición. Luego de la eliminación Neymar Jr. reconoció que sintió como si hubiese muerto. “Ney” lo recuerda como una de las peores sensaciones de su vida.

“Mi familia iba llegando con los ojos hinchados (?) Me miraban como diciendo ‘carajo, qué vida tuvo; era buen tipo’“, recordó el exjugador del FC Barcelona en unas declaraciones recopiladas y difundidas por TyC Sports.

Neymar Jr. recordó la escena del reencuentro de los futbolistas de Brasil con sus familiares. La tristeza embargó a una selección que venía de quedar fuera las semifinales por la vía de los penales. Rodrygo y Marquihos fallaron por el conjunto brasileño.

“Sentí que me había muerto. Fuimos al hotel después del partido… Amigo, parecía que el mundo se había acabado. Nos íbamos reencontrando con los familiares de a poco, tipo Walking Dead, ¿viste? (…) Todos pasaban al lado tuyo medio serios, ponían una cara como de (tristeza), tipo ‘qué mierda, ¿no?’. Fue una locura. Hermano, vi mi entierro, cómo va a ser. Lo juro por Dios”,describió.

El estado de shock era colectivo. Los familiares de los futbolistas no querían involucrarse mucho en los sentimientos de los jugadores. La eliminación es un momento muy vulnerable en el que pocas veces existen las palabras adecuadas para sobrellevar la herida que recién fue abierta.

“Yo estaba sentado en una salita y ahí iban llegando. Llegaba mi familia, todos con los ojos rojos, todos me saludaban, pero no decían nada. No había qué decir, pero me quedé sentado así (de brazos cruzados) unos cinco minutos, mirando, y nadie decía nada, solo te miraban. Yo pensaba: ‘Carajo, parece que estoy dentro de un ataúd’“, explicó Neymar Jr.

Neymar Jr. ha vivido muchas eliminaciones en su carrera. A nivel clubes y a nivel selecciones es inevitable pasar por la amargura de la derrota. En Brasil 2014, “Ney” indirectamente no sufrió la eliminación a manos de Alemania porque estaba lesionado; en Rusia 2018 cayó contra Bélgica en los cuartos de final, el mismo punto en el que caería contra Croacia cuatro años después.

“Me miraban como diciendo ‘carajo, qué vida tuvo, era un buen tipo’, esa era la sensación. Dije que me iba a mi cuarto, que no estaba bien, que me sentía mal. Fui a hablar con Marquinhos, que tampoco quería ver a nadie, y después me fui con mi familia. Nos vemos en Brasil. Fue horrible, la peor sensación de mierda“, concluyó.

Brasil en el Mundial de 2026

La selección brasileña está en el Grupo C del Mundial de 2026. El conjunto sudamericano se medirá a Marruecos, Haití y Escocia. El debut de “La Canarinha” será el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium contra la selección marroquí. Aún se debate la convocatoria de Neymar Jr. Carlo Ancelotti aún no le ha dado la oportunidad de volver.

‼️🇧🇷🇮🇹 Carlo Ancelotti, sobre el presente de Neymar Júnior y las posibilidades de convocarlo al Mundial:



“ESTÁ EN EL BUEN CAMINO. Debe seguir de esta manera y mejorar su condición.



Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: convocaré… pic.twitter.com/kQQBhOIGKI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

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