Neymar Jr. es una de las grandes figuras que regresó al fútbol brasileño. “Ney” fue por muchos años el principal estandarte del balompié amazónico. Pero las lesiones le han hecho pasar una amarga etapa como veterano. Neymar Jr. habló sobre su posible retiro.

Las lesiones han sido parte de la carrera de Neymar Jr. El exjugador del FC Barcelona no se ha caracterizado por ser un futbolista sano. En la etapa final de su carrera su condición física le ha pasado factura. Aunque el “Ney” no piensa en el retiro, está consciente de que su futuro es incierto.

“No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. Ahora estoy viviendo año a año“, dijo el futbolista del Santos para CazéTV.

Bajo estas circunstancias el exjugador del Paris Saint-Germain ha tratado de regular su actividad dentro del campo. Neymar Jr. reveló que junto con el Santos ha intentado administrar muy bien su carga durante los partidos.

“Yo quería volver a jugar esta temporada al cien por ciento, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías, pero no saben lo que sucede en del día a día, no saben cómo es. El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido“, explicó.

Cerca del Mundial de 2026

Carlo Ancelotti ha manifestado su intención de llevar a Neymar Jr. al Mundial de 2026, pero bajo la condición de que esté bien físicamente. Este será el reto del futbolista del Santos. A Neymar Jr. solo le quedan unos meses para demostrarle al estratega italiano que puede aportarle al grupo en la Copa del Mundo.

“Este año es muy importante para Santos y para la selección brasileña, por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande“, sentenció.

