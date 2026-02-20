Ramón Morales critica el “oportunismo” de extranjeros en la selección mexicana

En los últimos años se ha hablado mucho de los múltiples casos de futbolistas naturalizados en El Tri. Algunos analistas y exjugadores han manifestado su disconformidad al respecto. Ramón Morales considera que algunos futbolistas han promovido su naturalización por intereses personales y no por querer representar con honor los colores de México.

Ramón Morales jugó los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. El exfutbolista de las Chivas es un jugador que sudó la indumentaria de la selección mexicana. Aunque los casos de futbolistas naturalizados no son nuevos, Morales cree que algunos lo hacen solo por jugar una Copa del Mundo.

“Yo sí creo que hay otros que se han naturalizado porque saben que pueden tener la oportunidad de jugar un Mundial y nada más“, dijo Morales en unas declaraciones difundidas por Claro Sports.

Entre los casos de jugadores que no cuajaron dentro de la selección mexicana destacan Damián Álvarez en 2012 y Rogelio Funes Mori en 2021. Otros casos recientes que podrían jugar la Copa del Mundo son los de Julián Quiñones en 2023, Germán Berterame en 2024 y Álvaro Fidalgo a meses del Mundial de 2026.

México necesita a Fidalgo

A pesar de poner su disconformidad sobre la mesa, Ramón Morales no le cierra las puertas a Álvaro Fidalgo. El exfutbolista de la selección mexicana considera que el mediocampista español tiene una gran visión de juego y le da una buena estabilidad al mediocampo de El Tri. No hay un jugador mexicano con esas características, según Morales.

“Conectar de una zona de medio campo hacia la última zona (…) Yo sí creo que eso es lo que le falta a la selección. Ojalá y hubiera un mexicano de esas características. Creo que ahorita no lo hay y Fidalgo tiene esa circunstancia”, analizó.

Álvaro Fidalgo posría ser llamado por Javier Aguirre en el mes de marzo. El mediocampista del Real Betis sería parte de la plantilla mexicana en los duelos contra Portugal el 28 de marzo y contra Bélgica el 31 de marzo.

