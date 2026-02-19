Javier Aguirre reveló detalles de su relación con Julián Quiñones

Cada vez se acerca más la etapa decisiva en el fútbol mexicano. Javier Aguirre tiene que afinar la vista para terminar de estructurar su lista final para la Copa del Mundo 2026. Julián Quiñones podría tener un puesto seguro entre los convocados. El “Vasco” aclaró que no hay problemas con el exfutbolista del América.

En una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, Javier Aguirre ofreció algunos detalles sobre cómo marcha su elección de la lista final de convocados para el Mundial. El “Vasco” aseguró tener definido un alto porcentaje de sus piezas que lo acamparán en la Copa del Mundo.

Aguirre también aprovechó el espacio para aclarar algunos rumores. Uno de ellos tiene que ver con su relación con Julián Quiñones. El “Vasco” aclaró que no tiene ningún problema con el jugador del Al Qadisiya.

“No, (estoy enojado con Quiñones), es un buen chisme. Pregúntale a Quiñones si estoy enojado con él. El ‘Negrito’ cuando venga, pregúntale”, dijo el seleccionador mexicano.

Javier Aguirre explicó que ha tenido poco contacto con Julián Quiñones debido a su cambio de entrenador en el Al Qadisiya. Con Míchel González en el banquillo, el “Vasco” tenía un monitoreo directo del futbolista. Ahora con Brendan Rodgers le ha perdido un poco la pista.

“Michel fue su entrenador en Arabia y le hablaba yo a Michel para hablar de Julián (Quiñones), poca madre, pero echaron a Michel y ya no conozco a su nuevo entrenador“, reconoció.

Julián Quiñones sin techo

Julián Quiñones es uno de los delanteros mexicanos en mejor estado de forma. A pesar de que juega en Arabia Saudita con el Al Qadisiya, el ritmo goleador del exdelantero del América es envidiable.

Julián Quiñones ha marcado 22 goles en 22 partidos con la camiseta del Al Qadisiya. El delantero nacido en Colombia también ha aportado un par de asistencias en 1,885 minutos sobre el campo. Quiñones pelea el campeonato de goleo con Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

