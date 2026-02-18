Las MLS suma nuevas estrellas para la temporada 2026

En la Major League Soccer no se detienen con en armado de sus plantillas. Los clubes estadounidenses han continuado con sus fuertes inversiones de cara a la temporada 2026. Lionel Messi es el plato principal de una liga que contará con nuevas figuras para esta nueva campaña.

El torneo estadounidense ya podía presumir la presencia de jugadores como Lionel Messi, Thomas Muller, Son Heung-Min, entre otros. Pero la inversión no se quedó allí y otros jugadores de renombre han llegado.

El Inter Miami realizó dos contrataciones estelares. En primera instancia el conjunto de David Beckham firmó a Sergio Reguilón, defensor español proveniente del Tottenham de la Premier League y que también defendió la camiseta del Real Madrid.

Pero en la delantera también hubo una fuerte inversión. “Las Garzas” firmaron a Germán Berterame, delantero titular de la selección mexicana y una de las grandes figuras de la Liga MX con Rayados de Monterrey. Berterame ahora reforzará el ataque del Inter Miami en busca del campeonato.

Pero otros clubes no se quedaron atrás. Minnesota United FC dio un gran golpe sobre la mesa con la contratación del mediocampista colombiano James Rodríguez. El exjugador del Club León estaba sin equipo, pero ahora será otra de las figuras que derrocharán su talento en la MLS. James vistió importantes camisetas a lo largo de su carrera. El colombiano jugó para el Porto, Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros clubes.

San José Earthquakes se ha acostumbrado a realizar grandes contrataciones. Para esta temporada el conjunto dirigido por Bruce Arena contará con los servicios de Timo Werner. El delantero alemán también tiene una respetada carrera al haber jugado para grandes equipos como el RB Leipzig, Chelsea y Tottenham.

México también entra en la lista de nuevas adquisiciones dentro de la MLS. Red Bull New York firmó a Jorge Ruvalcaba. El exjugador de los Pumas de la UNAM llega al club junto a Cade Cowell, exjugador de las Chivas de Guadalajara.

Finalmente la otra gran figura que estará en el torneo es el mediocampista canadiense Stephen Eustáquio. El exjugador del Porto firmó con Los Angeles FC. A pocos meses del Mundial Eustáquio probará suerte con uno de los clubes más importantes del torneo estadounidense.

