Jonathan Rodríguez es desechado por Portland Timbers

Después de brillar en la Liga MX, Jonathan Rodríguez ha tenido problemas para mantenerse en un buen nivel dentro de la Major League Soccer. Las lesiones le han jugado cuna mala pasada a “Cabecita”. Portland Timbers decidió dejar libre al delantero uruguayo.

“Gracias por todo Jona. Los Portland Timbers han renunciado al delantero Jonathan Rodríguez y han ejercido una rescisión de su contrato“, escribió el club en las redes sociales.

Gracias por todo Jona 💚



The Portland Timbers have waived forward Jonathan Rodríguez and exercised a buyout of his contract pic.twitter.com/JEwxBl2IE9 — Portland Timbers (@TimbersFC) February 10, 2026

El delantero uruguayo de 32 años aún se mantenía recuperándose de una cirugía de rodilla realizada en julio de 2025. A pesar de que ya comienza ha hacer entrenamientos físicos, Rodríguez aún necesitaría varios meses por delante para recuperarse por completo.

El siguiente paso en la carrera de Jonathan Rodríguez sería regresar a su país. El delantero uruguayo tendría intenciones de regresar a Uruguay para uniformarse con los colores de Peñarol. Así lo ha mencionado su representante Edgardo “Chino” Lasalvia.

“Te diría que Jona será jugador de Peñarol a partir de julio. Es un enfermo de Peñarol al igual que yo y decidimos que este momento es el de poder venir. Después tiene que rescindir, renunciar mucho dinero en Portland y empezar a cobrar en el club cuando ponga un pie en la cancha“, dijo el agente.

🎙️ “En Uruguay solo juega en Peñarol, si no sale nos vamos a México”



🗣️ Edgardo Lasalvia en Convocados por 𝐄𝐥 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬.



📻 810 AM · 92.5 FM

▶️ https://t.co/FUkfUvfa6S pic.twitter.com/4ir0XAsRdu — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) February 9, 2026

Cierre en la MLS

En marzo de 2024, Jonathan Rodríguez decidió vivir su primera experiencia en la Major League Soccer con Portland Timbers. Sin embargo, el paso del uruguayo por Estados unidos no fue el mejor.

Jonathan Rodríguez solo jugó 40 partidos con la camiseta de Portland. En 2,988 minutos dentro del campo el “Charrúa” anotó 17 goles y concedió 7 asistencias. Su mal paso por Estados Unidos no se debió a su aporte dentro de la cancha. Las lesiones cortaron la carrera de un delantero respetado en México.

