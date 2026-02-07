Oribe Peralta prioriza a los mexicanos por encima de los naturalizados

Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), se han movido en los últimos años para proporcionar buenos jugadores para la selección mexicana. Entre ellos están varios futbolistas naturalizados. Oribe Peralta está consciente de que pueden aportar un salto de calidad, pero prefiere confiar en los futbolistas aztecas.

En los últimos años, El Tri ha contado con jugadores naturalizados de la talla de Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones, Germán Berterame, entre otros. El próximo en el radar sería Álvaro Fidalgo. El exjugador del América entraría en los planes de Javier Aguirre. Oribe Peralta, exdelantero de la selección mexicana, está consciente del aporte de Fidalgo, pero reconoció que es un puesto con mucho material y pelea dentro del conjunto azteca.

“Yo lo tengo muy claro, creo que es una posición donde tienes de sobra y si está en gran nivel por supuesto que no le veo ningún problema que sea llamado (…) También creo que hay jugadores mexicanos que, al nivel que está hoy Fidalgo, están muy por encima los que no son naturalizados”, dijo Peralta en unas declaraciones difundidas por Récord.

Álvaro Fidalgo tendrá otro roce en los meses previos a la Copa del Mundo. El “Maguito” jugará con el Real Betis de España. Manuel Pellegrini parece tener plena disposición de ofrecerle oportunidades al mediocampista azulcrema. Fidalgo ya debutó con el club. Podría llegar con un buen ritmo competitivo a la Copa del Mundo.

Goles mexicanos en El Tri

Otro de los casos de un futbolista naturalizado es el de Germán Berterame. El delantero nacido en Argentina ha sido un convocado habitual en el proceso de Javier Aguirre. Oribe Peralta prefiere a Armando González antes que el delantero del Inter Miami. “La Hormiga” mantiene un buen ritmo goleador dentro de las Chivas de Guadalajara, pero ha recibido pocas oportunidades con El Tri.

“A mí me gustaría mucho que fuera ‘La Hormiga’, creo que es alguien que ha mostrado, que viene creciendo (…) Si bien, creo que ahora no tiene un protagónico por decirlo de alguna manera, es alguien con muchísima hambre, es un revulsivo importante”, sentenció.

Armando González ha jugado 3 partidos con la selección mexicana. El delantero de 22 años solo ha jugado un partido desde el once inicial. Desde su debut con El Tri el 19 de noviembre de 2025, “La Hormiga” acumula 103 minutos dentro del campo.

