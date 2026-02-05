Pável Pardo ofreció su punto de vista de la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a El Tri

En la selección mexicana inicia una nueva novela. A pocos meses de iniciar el Mundial de 2026, México podría contar con los servicios de Álvaro Fidalgo. El exjugador del Real Madrid Castilla jugaría como un naturalizado más dentro de El Tri. Pável Pardo no ve con malos ojos su convocatoria.

El exfutbolista mexicano fue cuestionado sobre el posible llamado de Álvaro a la selección mexicana. Pavel Pardo le abrió las puertas al mediocampista nacido en Oviedo. Pardo no mencionó ningún tipo de distinción o filtro adicional por tratarse de un jugador naturalizado.

“El que sea mexicano por nacimiento o por naturalización está a las órdenes del técnico. Sabemos lo que Álvaro Fidalgo dio al América, vino de menos a más y se convirtió en una pieza fundamental para los campeonatos del América, creo que ha dejado un legado en al futbol mexicano“, dijo Pardo en conferencia de prensa.

"CADA UNO TIENE UN LIDERAZGO DIFERENTE…" 🔥#CentralFOX | Pavel pardo sobre la posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en la Selección y si el Tri del 'Vasco' tiene personalidad. pic.twitter.com/B0JQnGllcS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 4, 2026

Pável Pardo es una voz de peso dentro del fútbol mexicano. El exjugador del VfB Stuttgart fue uno de los primeros mexicanos que triunfó en la Bundesliga, participó en dos Mundiales con El Tri y es el quinto jugador con más partidos con la selección mexicana.

Al terminar su evaluación de Fidalgo, Pardo reconoce que la decisión final recae sobre Javier Aguirre, seleccionador de México. El “Vasco” será el que analice la conveniencia del mediocampista del Real Betis.

“El técnico decidirá, el técnico tomará la decisión. Tenemos hoy buenos mediocampistas y está la elección de lo que Javier Aguirre quiera decidir“, concluyó.

Álvaro Fidalgo iniciará una nueva etapa en el fútbol de Europa. A pocos meses del Mundial, el “Maguito” iniciará de cero en el Real Betis para ganarse un puesto en la plantilla de Manuel Pellegrini. El “Ingeniero” ha tenido en el equipo a un par de futbolistas formados en la Liga MX: Andrés Guardado y Diego Lainez.

