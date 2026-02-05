Álvaro Fidalgo es convocado para el juego contra el Atlético de Madrid

El Real Betis afronta uno de los partidos más exigentes de la temporada y lo hace con una novedad que no pasa desapercibida. Álvaro Fidalgo encabeza la lista de convocados de Manuel Pellegrini para los cuartos de final de la Copa del Rey, en los que el conjunto verdiblanco se medirá este jueves al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja.

El centrocampista español, recién llegado desde el Club América, aparece por primera vez en una convocatoria oficial apenas días después de cerrar su fichaje en el mercado invernal, con contrato hasta junio de 2030. Su inclusión representa una apuesta inmediata del técnico chileno en un encuentro de máxima exigencia.

¡Listo para la acción! 👊



¡@Alvaro10fidalgo forma parte de la convocatoria para los cuartos de final de la Copa del Rey! 👥👏 pic.twitter.com/POVEzegFqk — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 4, 2026

Un estreno inmediato para Fidalgo con el Betis

Este miércoles fue especial para Álvaro Fidalgo, quien entrenó por primera vez bajo las órdenes de Pellegrini y, sin margen de adaptación prolongada, fue incluido directamente en la lista para un partido decisivo. El mediocampista se perfila como una alternativa para reforzar la creación en el centro del campo en un duelo de alta intensidad ante uno de los rivales más competitivos del fútbol español.

Primer entrenamiento en verdiblanco de Fidalgo 👊#MomentoRepsol pic.twitter.com/dYUTCCHKMx — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 4, 2026

Regresos importantes y una baja sensible en ataque

La convocatoria del Betis también está marcada por el regreso del lateral Júnior Firpo y del centrocampista Rodrigo Riquelme, exjugador del Atlético, quien podría vivir un enfrentamiento con tintes especiales ante su antiguo club. En contraste, el delantero colombiano Cucho Hernández quedó fuera de la lista, lo que reduce las opciones ofensivas del conjunto verdiblanco para este compromiso copero.

Las ausencias por lesión condicionan la convocatoria

El técnico chileno no podrá contar con varias piezas clave debido a problemas físicos. Siguen fuera de combate Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso, el marroquí Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín, bajas que obligan a Pellegrini a ajustar su esquema en una eliminatoria a partido único.

Lista completa de convocados del Betis para la Copa del Rey

Los futbolistas citados por Manuel Pellegrini para enfrentar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey son: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.

Últimos preparativos para mañana ✅



¡Nos espera un partido MUY importante! 🔥🏆 pic.twitter.com/bgBJePlhGG — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 4, 2026

