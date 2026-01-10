Álvaro Fidalgo espera su llamado a la selección mexicana

Álvaro Fidalgo es una de las posibles piezas que se sume al proceso de Javier Aguirre previo al Mundial de 2026. El mediocampista español, naturalizado mexicano, ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Club América. Carlos Reinoso reveló que el deseo de Fidalgo es representar a México.

El exfutbolista del Real Madrid ha deslumbrado en México desde su llegada a la Liga MX. Carlos Reinoso, exentrenador del conjunto azulcrema, reveló que tuvo una conversación con Fidalgo y allí le reafirmó sus próximos objetivos en el plano internacional.

“Platiqué con él y quiere jugar el Mundial, pero para eso lo tiene que llamar Javier (Aguirre). Somos amigos lo quiero mucho“, dijo Carlos Reinoso en su participación en el programa Línea de 4.

Sin embargo, Álvaro Fidalgo debe mejorar su nivel en el Apertura 2026. El torneo anterior no fue el mejor para el español y mucho menos para las Águilas del América. El propio André Jardine, antes de debutar contra los Xolos, reconoció que el Apertura 2025 no fue el mejor torneo de Fidalgo.

“El último torneo fue su peor versión desde que llegó al América, él esta consciente, tuvo problemas personales, pero que no justifican repetir las cuestiones, lo más importante es que yo lo veo de regreso, en su mejor versión, intenso, participativo, muy creativo, es su marca mayor, está muy consciente para lograr coger otro objetivo”, dijo el estratega brasileño.

Álvaro Fidalgo en México

El mediocampista de 28 años llegó a la Liga MX en julio de 2021. Desde entonces, Fidalgo ha impuesto condiciones en el mediocampo de las Águilas del América y se ha vuelto un titular indiscutible de este equipo ganador.

Álvaro Fidalgo ya acumula 225 partidos jugados con la camiseta de las Águilas del América. El mediocampista español ha marcado 22 goles y ha concedido 30 asistencias en más de 17,000 minutos dentro del campo de juego. Fidalgo ha conquistado el Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeones Cup 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024.

