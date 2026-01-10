En pumas analizan la posible contratación de Hirving Lozano

En la Major League Soccer hubo un anuncio que cayó por sorpresa. San Diego FC decidió prescindir de Hirving Lozano, su jugador franquicia, para la temporada 2026. Todo apunta a inconformidades dentro del plantel. Desde los Pumas de la UNAM no ven con malos ojos su contratación.

Tyler Heaps, director deportivo de San Diego FC, anunció que el “Chucky” no sería un jugador tomado en cuenta para la próxima temporada. El delantero mexicano será una de las bajas del club y su representante ahora deberá buscarle un nuevo equipo.

“Nos hemos comunicado con Hirving y sus representantes que no será parte de los planes deportivos en el futuro (…) Esa no fue una decisión tomada a la ligera. Fue algo bien conversado desde los dueños hasta la directiva, incluyendo a mí y [el entrenador Mikey Varas], y se ha comunicado al resto del grupo” , sentenció Tyler Heaps.

Ante este panorama, Antonio Sancho fue cuestionado sobre la posibilidad de que llegue a los Pumas de la UNAM. El vicepresidente deportivo del conjunto universitario reconoció que este anuncio lo tomó por sorpresa. Sancho no descarta estudiar la posible contratación, pero hay que tomar en cuenta las pretensiones económicas del conjunto estadounidense.

“Primero habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante; al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”, dijo Sancho.

El “Chucky” en la MLS

Hirving Lozano no estuvo ni un año dentro de San Diego FC. El delantero mexicano firmó un contrato con el club estadounidense hasta diciembre de 2028 con opción a extenderlo por dos años más. Pero el paso del “Chucky” por San Diego fue más corto de lo esperado.

El atacante de 30 años solo pudo disputar 34 partidos con el club. Hirving Lozano marcó 11 goles y concedió 9 asistencias en 2,120 minutos dentro del campo. Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de Lozano ronda los $10 millones de dólares.

