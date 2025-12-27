Claudio Suárez lamenta el presente de los Pumas de la UNAM

Los Pumas de la UNAM no pasan por una buena racha dentro del fútbol mexicano. En el Apertura 2025, Los del Pedregal fueron eliminados temprano en el campeonato. Claudio Suárez, leyenda del fútbol mexicano, considera que el conjunto universitario ha perdido su esencia.

El “Emperador” señaló un punto claro: la ausencia de futbolistas de nivel desarrollados en las Fuerzas Básicas del club. Los Pumas de la UNAN tuvieron que recurrir a la contratación de futbolistas como José Juan Macías para cubrir las carencias formativas de una cantera que ha perdido brillo.

“Lamentablemente Pumas perdió su esencia (?) El tema de la cantera no marcha. Tiene tantos años que saliste (hablando de generaciones formadas en CU), y no sé qué ha pasado. Se dice que las fuerzas básicas no producen, y eso es preocupante“, dijo Suárez en unas declaraciones difundidas por Estadio Deportes.

Los Pumas de la UNAM no consiguen un campeonato dentro de la Liga MX desde el Clausura de 2011. Guillermo Vázquez fue el último que le pudo dar la gloria a “Los del Pedregal” tras la final contra Monarcas Morelia.

Efraín Juárez está bajo la lupa

Proveniente del fútbol colombiano, Efraín Juárez asumió las riendas de los Pumas de la UNAM. Juárez tenía altas expectativas tras su llegada al club, pero no ha podido darle su impronta al equipo. Claudio Suárez considera que aún no ha visto la mano del entrenador.

“Pumas tiene una base, pero con la llegada de Efraín que ya lleva dos torneos, no se ha visto algo claro todavía (…) No basta con cambiar directivos; hay que recuperar identidad, apostar por jóvenes y reconstruir desde la base”, explicó.

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, presenció la práctica de hoy. En la imagen, con nuestro entrenador Efraín Juárez #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/7IQHg57S1X — PUMAS (@PumasMX) December 17, 2025

En marzo de 2025, Efraín Juárez asumió las riendas de los Pumas de la UNAM. El estratega nacido en Ciudad de México ya acumula 35 partidos al mando del club. Juárez tiene un balance de 12 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

