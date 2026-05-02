David Benavídez reaccionó duramente al próximo combate del Canelo

El boxeador mexicoamericano David Benavídez expresó su descontento tras conocerse el acuerdo para el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli.

Según los reportes recientes, ambos púgiles pactaron una cita en Riad, Arabia Saudita, programada para el próximo 12 de septiembre, donde estará en disputa el título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Este combate representa para el tapatío una oportunidad de recuperar terreno en la división tras haber perdido su condición de campeón indiscutido ante Terence Crawford en septiembre pasado.

Por su parte, Mbilli llega a este compromiso como monarca absoluto del organismo tras el movimiento de categorías de Crawford, aunque su trayectoria aún no goza del reconocimiento masivo en el mercado internacional.

Cuestionamientos sobre la calidad del oponente

En una entrevista concedida a Fight Hub TV, el actual campeón de peso semipesado del CMB, David Benavídez, fue tajante al calificar la elección del rival para el mexicano.

El peleador considera que existen otros nombres con mayor relevancia y mérito deportivo que el boxeador francés para estelarizar una función de este calibre en territorio saudí.

La postura de David Benavídez se suma a una serie de críticas previas donde ha señalado que Álvarez evita enfrentamientos de alto riesgo contra los principales contendientes de las 168 libras.

Para el “Bandera Roja”, la inclusión de Mbilli en la cartelera estelar no cumple con las expectativas de los aficionados que buscan ver las mejores combinaciones posibles en el cuadrilátero.

La propuesta de Diego Pacheco como alternativa

Durante su intervención, David Benavídez sugirió que Diego Pacheco habría sido una opción mucho más lógica y atractiva para el público. Al haber compartido sesiones de entrenamiento con Pacheco, el mexicoamericano destaca las cualidades y el nivel de popularidad que este ha alcanzado recientemente, superando en visibilidad a lo que ofrece el actual rival de Álvarez.

Textualmente, David Benavídez declaró para Fight Hub TV: “Nadie quiere ver esa mi*rd* [Mbilli vs Canelo]. Creo que hubiera sido mejor si hubiera peleado contra Diego Pacheco. Diego Pacheco es mucho más famoso que Mbilli”. Estas palabras reflejan la frustración del peleador por la dirección que han tomado las negociaciones en la división de los supermedianos.

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