Chávez cree que el Zurdo le va dar “un susto” al Monstruo 

Para el combate estelar de este 2 de mayo en Las Vegas entre el campeón, Gilberto “Zurdo” Ramírez y el “Monstruo” David Benavídez los pronósticos mayormente favorecen al segundo pero para una de las más grandes leyendas del boxeo mexicano las cosas podrían tener algo de sorpresa.

“Conozco bien al “Zurdo” Ramírez y conozco bien a David Benavídez. Mucha gente cree que Benavídez va a trapear con el Zurdo y están muy equivocados con todo respeto”, dijo Julio César Chávez en Las Vegas donde Ramírez campeón crucero de la AMB y OMB defenderá sus cetros ante Benavídez en el T-Mobile Arena.

El gran campeón mexicano reconoció que Benavídez llegará más fuerte por la cuestión del peso ya que ascenderá a las 200 libras sin embargo advirtió que no será hasta la pelea que en realidad veremos cuanta diferencia va marcar ese factor en el combate.

“Están menospreciando al Zurdo Ramírez, si el Zurdo viene bien preparado y si el Zurdo sale con determinación les va sacar un susto”, agregó la leyenda mexicana.

Chávez también señaló que Benavídez debe ser cauteloso con su agresividad.

“Es cierto Benavídez tira un montón de golpes pero cuidado con el Zurdo porque si bien no es rápido si es un boxeador que siempre está pensando y tira golpes con malas intenciones, si conecta uno de esos cuidado que la pelea podría tomar otro rumbo”, concluyó Chávez.

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