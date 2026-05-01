Naoya Inoue y Junto Nakatani superaron la báscula y quedan listo para pelea histórica en Japón

El pesaje oficial realizado en la capital japonesa, confirmó que todo se encuentra en orden para el enfrentamiento más esperado del año en el continente asiático. Los dos monarcas, Naoya Inoue y Junto Nakatani, cumplieron con el límite de peso requerido y se declararon en condiciones para disputar el campeonato indiscutido de las 122 libras en el Tokyo Dome ante una audiencia estimada de 55,000 personas.

Durante la ceremonia matutina del viernes, el campeón defensor Naoya Inoue detuvo la báscula exactamente en las 122 libras, el límite máximo permitido para la división súper gallo. Por su parte, el retador Junto Nakatani registró un peso de 121.5 libras, demostrando un trabajo físico impecable para este compromiso donde buscará destronar al considerado mejor libra por libra de la actualidad.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Naoya Inoue and Junto Nakatani take to the stage ahead of their undisputed junior featherweight title fight on Saturday night🔥



Who wins #InoueNakatani?🇯🇵 pic.twitter.com/er5QLpQdHM — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2026

Respeto y concentración en el último cara a cara

Tras superar la báscula, ambos pugilistas sostuvieron un careo final de aproximadamente 15 segundos caracterizado por el silencio y el profesionalismo.

A diferencia de otras promociones, Naoya Inoue y su oponente mantuvieron una actitud de mutuo respeto que culminó con un apretón de manos, dejando claro que la rivalidad se resolverá estrictamente mediante la técnica sobre el cuadrilátero.

A pesar de la cordialidad mostrada, la diferencia física resultó notable durante el encuentro cercano.

⚖️ Naoya Inoue vs Junto Nakatani weigh-in results:



🇯🇵 Naoya Inoue – 121.9 lbs

🇯🇵 Junto Nakatani – 121.5 lbs



✅ All set for their Ring and undisputed junior featherweight title fight in Tokyo, live on DAZN 📺 pic.twitter.com/8RxLuhmoT5 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026

Nakatani llegará al combate con una ventaja considerable en términos de estatura y alcance, factores que obligaron a Naoya Inoue a diseñar una estrategia específica para neutralizar el jab y los desplazamientos de un retador que llega invicto y en el mejor momento de su carrera.

Declaraciones de los protagonistas previo al combate

En la última comparecencia ante los medios de comunicación, los boxeadores compartieron sus impresiones sobre la preparación realizada. Naoya Inoue manifestó sentirse en un estado de paz mental tras completar uno de los campamentos más exigentes de su trayectoria profesional para enfrentar a un rival que considera de alta peligrosidad.

“He hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora me siento muy tranquilo y simplemente espero la pelea con calma. Es un peleador muy inteligente, serio y comprometido con el boxeo. Por eso, yo también tuve que prepararme con la misma seriedad para enfrentarlo”, señaló Naoya Inoue.

El objetivo de hacer historia en el Tokyo Dome

Junto Nakatani también expresó su gratitud por la oportunidad de participar en una pelea de esta magnitud. El retador aseguró que su adaptación a la categoría súper gallo ha sido exitosa y que el plan de trabajo se ejecutó sin contratiempos, visualizando un triunfo que lo catapulte a la cima del boxeo mundial este fin de semana.

“La preparación ha sido muy buena, pero todo va conforme al plan. No muchos boxeadores tienen esta oportunidad. Disfruté mucho el campamento y me siento agradecido. El 2 de mayo mostraré mi historia arriba del ring y lograré la victoria”, afirmó Nakatani. El invicto busca demostrar que su fuerza se traslada de manera efectiva a esta nueva división de peso.

El cierre de una promoción memorable

Para concluir el encuentro con la prensa, ambos atletas descartaron pensar en escenarios futuros como una posible revancha inmediata. El enfoque total está depositado en el rendimiento de este sábado, donde cada uno buscará imponer sus condiciones para brindar un espectáculo que esté a la altura de las expectativas globales.

“Solo pienso en ganar, sin importar cómo. Quiero mostrar la grandeza del boxeo y que sigo siendo Naoya Inoue”, finalizó el campeón indiscutido.

Por su parte, Nakatani cerró su intervención prometiendo una entrega absoluta: “Pelearé con el corazón que siempre me ha caracterizado. Quiero demostrar mi fuerza y emocionar a la gente”.

Sigue leyendo: