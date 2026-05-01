Zurdo Ramírez asegura darle una dura batalla a Benavídez para retener su título

El pesaje y la última conferencia de prensa han dejado el escenario listo para un enfrentamiento histórico en Las Vegas. Este sábado 2 de mayo, Gilberto Zurdo Ramírez expondrá sus coronas de peso crucero ante David Benavídez en el T-Mobile Arena, marcando la primera vez que dos mexicanos disputan un título mundial en una categoría superior a las 168 libras.

El ambiente durante el último encuentro frente a los medios reflejó el respeto mutuo entre ambos campamentos.

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El Zurdo Ramírez llega a este compromiso como el campeón unificado de la AMB y la OMB, buscando consolidar su legado en una división donde ya ha hecho historia como el primer mexicano en coronarse monarca del peso crucero.

TWO DAYS OUT 🍿



David Benavidez and ‘Zurdo’ Ramirez face-off ahead of their Cinco de Mayo showdown on Saturday, live on DAZN 🇲🇽 pic.twitter.com/ew4QGV5zmm — Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026

La preparación mental ante el ascenso de Benavídez

David Benavídez aceptó el reto de subir 25 libras para buscar su tercer campeonato en divisiones distintas. Ante esta situación, el Zurdo Ramírez se mostró tranquilo y descartó que su oponente esté cometiendo un error al subir tanto de peso, validando la capacidad física del retador para competir en este nuevo límite.

“No, creo que está listo para la división. Por eso ascendió”, respondió el Zurdo Ramírez al ser cuestionado sobre si Benavídez estaba asumiendo un riesgo innecesario.

David Benavidez and Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez face off in Las Vegas. 💥



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La condición de no favorito según las apuestas

A pesar de ser el campeón defensor, las casas de apuestas no favorecen al boxeador sinaloense en las proyecciones previas. Sin embargo, esta percepción externa no parece afectar la confianza del Zurdo Ramírez, quien se enfoca exclusivamente en el trabajo realizado durante el campamento de entrenamiento para retener sus cinturones mundiales.

“Soy el campeón. No me siento irrespetado. Simplemente entreno duro para dar un gran espectáculo, demostrar mi valía y prepararme para seguir siendo campeón”, afirmó contundentemente el boxeador mexicano. Su postura refleja una mentalidad orientada a los resultados sobre el cuadrilátero más que a las opiniones de los analistas.

Una prueba de resistencia y alma en el ring

El combate promete ser una guerra de desgaste, especialmente luego de que Benavídez prometiera atacar las zonas blandas y poner a prueba la voluntad del campeón. Ante estas advertencias, el Zurdo Ramírez respondió con determinación, asegurando que él también tiene un plan de ataque diseñado para castigar a su compatriota durante la noche del sábado.

“Él lo intentará, y yo también lo intentará, yo también lo haré. El sábado, todos nos verán”, declaró el púgil ante los micrófonos de la prensa internacional. Con estas palabras, el Zurdo Ramírez cerró su participación mediática, quedando únicamente a la espera del pesaje oficial y el sonar de la campana en el evento principal.

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