Zurdo Ramírez y David Benavídez están listos para una guerra este 2 de mayo

El entrenamiento para los medios realizado en el MGM Grand de Las Vegas la tarde del miércoles, marcó el inicio formal de las actividades para la cartelera de este fin de semana. Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez protagonizan un duelo histórico en la categoría de peso crucero que tendrá lugar el sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena.

El evento se posiciona como uno de los choques más relevantes entre púgiles mexicanos en años recientes, con transmisión global a través de Prime Video y DAZN.

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David Benavídez llega al combate con la posibilidad de obtener títulos mundiales absolutos en tres divisiones distintas tras sus pasos por las 168 y 175 libras. Por su parte, el sinaloense Zurdo Ramírez defiende sus coronas de la AMB y la OMB con el objetivo de ser el primer profesional en propinar una derrota al peleador conocido como “El Monstruo Mexicano”.

El pesaje y la preparación física han sido los puntos centrales de este último careo antes del pesaje oficial.

💥 David Benavidez in peak form ahead of his fight vs Zurdo Ramirez!!



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Una cartelera con amplia representación mexicana

El respaldo de la función incluye peleas entre figuras como Armando “Toro” Reséndiz y Jaime Munguía, quienes se enfrentarán en el evento coestelar de la noche. Junto a los cinturones que ostenta Zurdo Ramírez, la cartelera presenta a contendientes como Oscar Duarte y Angel Fierro en el peso superligero.

Los organizadores han confirmado la participación de otros prospectos invictos como Jorge Chávez, José Sánchez e Isaac Lucero.

First-look at Gilberto Ramirez and David Benavidez ahead of their title fight this Saturday on DAZN 🤩 pic.twitter.com/eZqIgMVUEX — Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026

La logística para este sábado en Las Vegas ya se encuentra definida para recibir a miles de seguidores.

Declaraciones de los protagonistas en el MGM Grand

Zurdo Ramírez expresó su determinación durante el encuentro con la prensa al señalar la relevancia de la fecha festiva para la comunidad latina en Estados Unidos. “Es un honor estar aquí y estoy muy emocionado. En la semana del Cinco de Mayo. Esto es para toda mi gente mexicana”, manifestó el campeón unificado en su intervención ante los micrófonos. Respecto al desarrollo técnico del combate, añadió: “Cada pelea es dura y cada pelea es diferente. Lo único que sé es que el 2 de mayo vamos a hacer historia”.

David Benavídez también compartió sus sensaciones tras un campamento de cinco meses de preparación intensiva para este reto en las 200 libras. “Una victoria el sábado me confirma que estoy cumpliendo mi destino. Sé que seré uno de los mejores de todos los tiempos cuando todo termine”, declaró el boxeador invicto según los registros del entrenamiento oficial. El púgil aseguró encontrarse en el peso adecuado desde la semana pasada y listo para desplegar su energía en el ring.

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