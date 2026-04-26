Pelea entre Canelo Álvarez y David Benavídez queda descartada completamente

El panorama del boxeo internacional ha recibido una confirmación definitiva respecto a uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos años. El manejador y estratega Eddy Reynoso ha manifestado que el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavídez ya no forma parte de los planes actuales ni futuros del equipo tapatío, debido a los rumbos distintos que han tomado las carreras de ambos pugilistas.

La noticia surge tras un largo periodo de especulaciones y negociaciones fallidas que mantuvieron a la expectativa a la afición mexicana y estadounidense. Según Eddy Reynoso, el hecho de que Benavídez haya decidido subir de peso para buscar oportunidades en la categoría de los cruceros elimina cualquier posibilidad de un acuerdo, dado que el campeón indiscutido de las 168 libras permanece firme en su actual división.

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Eddy Reynoso, longtime trainer of Canelo Alvarez, suggests it’s time to move on from the idea of seeing Canelo vs Benavidez 😳 pic.twitter.com/tnrf2uCyLy — Ring Magazine (@ringmagazine) April 26, 2026

El fin de las especulaciones según el Canelo Team

Durante una entrevista concedida a la prestigiosa publicación The Ring, el entrenador Eddy Reynoso fue contundente al calificar la situación actual de las negociaciones. El líder del gimnasio de San Diego explicó que los tiempos para concretar este pleito ya pasaron y que la diferencia de categorías de peso hoy en día representa un obstáculo insalvable para las partes involucradas.

“Esa pelea contra Benavídez está muerta. Hubo un momento en que esa pelea pudo haberse hecho en las 168, y no ocurrió, así que está muerta. Benavídez ahora pelea en el peso crucero. Hay más posibilidades de que Benavídez pelee contra Oleksandr Usyk que de que pelee contra Canelo”, sentenció textualmente Eddy Reynoso en su charla con The Ring, cerrando así un capítulo de más de tres años de retos constantes.

Trayectorias separadas en el boxeo profesional

David Benavídez, quien mantuvo el estatus de retador oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) durante un tiempo prolongado, ha decidido avanzar en su trayectoria deportiva tras no recibir respuesta del equipo del tapatío. Mientras tanto, Eddy Reynoso enfoca la preparación de Álvarez para sus próximos compromisos internacionales, donde se busca defender los títulos supermedianos ante otros oponentes de la élite mundial.

El alejamiento definitivo se consolidó tras la oferta rechazada de mayo de 2024, cuando la promotora PBC puso sobre la mesa una cifra cercana a los 60 millones de dólares para el jalisciense. Ante la falta de acuerdo, Benavídez pactó su próxima pelea para el 2 de mayo contra el sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez, disputando los cinturones crucero de la AMB y la OMB, ocupando la fecha tradicional de “Canelo” en Las Vegas.

Próximos compromisos para Saúl Álvarez

Por su parte, el equipo dirigido por Eddy Reynoso ya visualiza el retorno de Saúl Álvarez para el 12 de septiembre en Arabia Saudita. Bajo el marco del evento denominado “México vs. el Mundo”, se contempla que el boxeador mexicano enfrente a Christian Mbilli, manteniendo su actividad dentro de las 168 libras y alejándose por completo de la sombra del “Monstruo Mexicano”.

Con este anuncio, se pone fin a una de las rivalidades verbales más intensas del deporte moderno. La claridad en las palabras de Eddy Reynoso deja fuera de toda duda que la prioridad del equipo campeón es seguir trazando una ruta propia, priorizando la estabilidad en el peso supermediano y buscando nuevos horizontes comerciales en el Medio Oriente sin considerar ya el reto de Benavídez.

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