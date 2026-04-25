Viento en popa van las negociaciones para la pelea Fury Vs. Joshua

El esperado enfrentamiento entre los ex campeones mundiales de peso pesado, Tyson Fury y Anthony Joshua, parece estar más cerca de concretarse tras un largo periodo de especulaciones. El director de Matchroom Boxing, Eddie Hearn ha confirmado que las gestiones para realizar este choque entre británicos han retomado un ritmo positivo y constante.

A pesar de los obstáculos recientes, la planificación para el retorno de Joshua al cuadrilátero contempla dos presentaciones durante el presente año.

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Según el testimonio de Eddie Hearn, la segunda de estas peleas tiene como objetivo principal al “Gypsy King”, cumpliendo así con una de las demandas más grandes de los aficionados al boxeo.

I can’t believe I’ve just made Eddie Hearn bark 😭😭😭 retiring pic.twitter.com/znKPAvRDml — Colm McGuigan (@ColmMcGuigan) April 23, 2026

El estado actual de los contratos y acuerdos

La oficina de representación de Anthony Joshua ha intensificado el contacto con el equipo de Tyson Fury para finalizar los detalles legales del encuentro. El promotor Eddie Hearn ofreció una actualización sobre el progreso de estas charlas en una entrevista reciente que ha devuelto la esperanza a la industria.

En declaraciones concedidas a iFL TV, Eddie Hearn fue enfático sobre la madurez de los diálogos actuales: “La situación está muy avanzada. Lo de Anthony Joshua y Tyson Fury está muy, muy avanzado”. Con estas palabras, el empresario busca aclarar que el proyecto ha superado las etapas iniciales de exploración.

"HE KNOWS ABSOLUTELY NOTHING"@EddieHearn has hit out at David Haye following his comments about Anthony Joshua and has confirmed Oleksandr Usyk's involvement in choosing AJ's next opponent 🎙️



Full interview now live on…



YouTube 🔗 https://t.co/i2RRgavM91



All major… pic.twitter.com/Yr7wEw2fhu — IFL TV (@IFLTV) April 24, 2026

Desmintiendo rumores y confirmando el plan de trabajo

Aunque circuló información sobre un posible acuerdo firmado con la plataforma Netflix, el titular de Matchroom Boxing aclaró que dicho reporte no era preciso en su momento. No obstante, Eddie Hearn señaló que el flujo de trabajo no se ha detenido y que la redacción de los documentos legales se mantiene activa día tras día.

Respecto a la formalización del combate, el promotor Eddie Hearn añadió en la misma entrevista: “Estamos negociando el contrato constantemente. Creo que ya estamos muy cerca de cerrarlo”. Esta declaración sugiere que solo restan detalles operativos para que el anuncio oficial sea una realidad para el público.

La determinación de Anthony Joshua para este año

Tras su regreso a los entrenamientos en un campamento compartido con Oleksandr Usyk, Joshua ha dado instrucciones claras a su equipo de trabajo. La prioridad del boxeador es asegurar su calendario completo de una vez, incluyendo el compromiso contra Fury, sin esperar a resultados intermedios.

Para concluir su reporte sobre la situación, Eddie Hearn explicó la estrategia que están siguiendo por orden del propio pugilista: “AJ me dijo que organizara la pelea, y eso es lo que estamos intentando hacer. No se trata de una pelea y luego firmar la otra. Estamos comprometidos con ambas, y eso es lo que planeamos hacer”.

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