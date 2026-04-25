Julio César Chávez Jr. tiene al ganador para la pelea del Zurdo y Benavídez

El próximo 2 de mayo, la T-Mobile Arena de Las Vegas recibirá el combate de unificación en la división de peso crucero entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez. Ante este escenario, Julio César Chávez Jr. analizó el enfrentamiento y compartió su perspectiva sobre quién posee mayores posibilidades de obtener el triunfo en una de las citas más esperadas del año.

El boxeador sinaloense, quien actualmente desarrolla su carrera en la misma categoría de las 200 libras, sigue de cerca este compromiso. Para Julio César Chávez Jr., la pelea representa un choque de estilos de alto nivel, especialmente por la agresividad que ambos púgiles suelen mostrar sobre el cuadrilátero durante los doce asaltos programados.

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El análisis técnico del “Hijo de la Leyenda”

Al evaluar las condiciones de los dos peleadores mexicanos, el sinaloense destacó la paridad del encuentro. Sin embargo, Julio César Chávez Jr. señaló que el volumen de golpeo podría ser el factor determinante para inclinar la balanza hacia uno de los contendientes en esta unificación de los títulos de la AMB y la OMB.

En una entrevista exclusiva otorgada al medio especializado mexicano Izquierdazo, el púgil expresó su visión directa sobre el resultado.

Julio César Chávez Jr. declaró textualmente lo siguiente respecto al desarrollo del combate: “Buena, está pareja. Pero yo veo favorito a Benavidez porque tira mucho, pero es buena porque el Zurdo también es muy bueno”.

La experiencia contra el volumen de golpes

Gilberto Ramírez llega a esta cita con mayor experiencia en la división de peso crucero, donde ya ostenta dos cinturones mundiales y se mantiene invicto. No obstante, Julio César Chávez Jr. considera que David Benavídez, apodado el “Monstruo Mexicano”, compensará el ascenso de peso con su característica presión constante y su capacidad para abrumar a los rivales.

Benavídez enfrentará el reto de subir 25 libras para este compromiso frente a un “Zurdo” Ramírez que llegará con ventaja en tonelaje el día de la pelea. A pesar de estas diferencias físicas, Julio César Chávez Jr. fundamenta su favoritismo en la cantidad de impactos que Benavídez suele promediar por cada episodio de combate.

Aspiraciones en la división de peso crucero

El interés del sinaloense en este resultado no es solo como espectador, ya que busca una oportunidad titular en la misma división antes de concluir su etapa profesional.

Julio César Chávez Jr. tiene programada una pelea este sábado en Reynosa, Tamaulipas, contra Jhon Caicedo, con el objetivo de mantenerse activo en los rankings de las 200 libras.

La familiaridad entre los protagonistas añade un ingrediente extra, dado que Ramírez y Benavídez han compartido sesiones de entrenamiento en el pasado. Tras el análisis de Julio César Chávez Jr., queda claro que la comunidad del boxeo espera una batalla donde la técnica del “Zurdo” se pondrá a prueba ante el empuje incesante del invicto Benavídez.

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