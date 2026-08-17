Yahir enfrenta a Mariana Ochoa en “La Casa de los Famosos México”

Horas antes de la tercera gala de eliminación, la tensión aumentó en el reality show “La Casa de los Famosos México 4” cuando el cantante Yahir confrontó a su compañera Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, por una infracción a las reglas del programa.

El incidente que provocó el enfrentamiento ocurrió cuando las cámaras del 24/7 captaron a Mariana Ochoa manteniendo una conversación en secreto con otro participante, una acción que está prohibida dentro de la dinámica del reality. La producción del programa, a través de “La Jefa”, intervino de inmediato para recordarle la norma: “Les recuerdo que está prohibido secretearse”.

Tras escuchar el llamado de atención, Mariana Ochoa se cubrió el rostro y ofreció una disculpa: “Perdón”. Sin embargo, la disculpa no fue suficiente para calmar los ánimos de sus compañeros.

Fue entonces cuando Yahir reaccionó pidiendo que la cantante fuera enviada a la placa de nominación como castigo por su infracción. Molesto, el intérprete, conocido por su estilo de vida fitness y su estricta dieta, le dijo a Ochoa: “Cuando hagas algo así, ¿lo platiquemos?”

Además de la petición de Yahir, otros compañeros también reaccionaron al incidente. El experto en moda Aldo Rendón, en tono de broma, exclamó: “¡Sáquenla!”, pidiendo su expulsión, mientras que la actriz Cynthia Klitbo sugirió con humor: “¡Mándenla al exilio!”

El regreso de Mariana Ochoa

La confrontación ocurre en un momento crítico para Mariana Ochoa, quien recientemente había regresado a la competencia después de haber sido la primera eliminada de la temporada y obtener una segunda oportunidad a través de la dinámica de “El Exilio”.

Su reincorporación no ha estado exenta de tensiones, y este nuevo llamado de atención generó un ambiente de confrontación dentro de la casa.

Yahir también ha sido protagonista de polémica en las últimas horas después de que criticara duramente el aceite de cocina disponible en la casa, calificándolo como “dañino” y comparándolo con “aceite de carro”, lo que provocó que la marca aludida, Nutrioli, emitiera un comunicado aclarando que no es patrocinadora del programa.

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