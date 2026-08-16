Cynthia Klitbo y Flor Vigna se sinceran en “La Casa de los Famosos México 4”

La tensión entre Cynthia Klitbo y la actriz argentina Flor Vigna parece haber llegado a su fin en “La Casa de los Famosos México 4”, esto después de que ambas se sentaran a conversar en la última fiesta del programa de telerrealidad.

Klitbo se acercó a Flor y no dudó en confesarle lo que había estado sintiendo. “Tú hiciste que me sintiera de la tercera edad, cab*ona”, le dijo entre lágrima.

Por su parte, Flor pidió disculpas y aseguró que en ningún momento tuvo la intención de hacerla sentir mal y reiteró su respeto hacia la actriz. Pero Cynthia no se quedó con eso y reconoció: “La verdad hablé muy mal de ti”.

Le explicó que su rol dentro de la casa es el de “la mamá” que pone orden y da regaños, algo que asume con naturalidad y que, según ella, es necesario para mantener la armonía en el grupo.

Klitbo le pide que se involucre más

Durante la plática, Klitbo también le pidió a Flor que se involucre más en las tareas del hogar, ya que considera que todos deben cumplir con las reglas de convivencia establecidas.

“Tienes que ser parte de alguno de los grupos de limpieza o de la cocina, te tienes que hacer ver. Siempre tiene que haber un orden en la comida que no se utiliza“, le señaló.

Además, definió los roles que cada uno ha adoptado dentro de la casa: “Yo soy la mamá controladora, Yahir es el papá que cocina y los ejercita, tú eres la disciplinada de los deportes“, le indicó.

Flor aceptó que en los últimos días se había sentido “desencajada” y que dejó que lo emocional le ganara a lo racional dentro del juego. Reconoció que necesita recuperar el equilibrio y retomar su participación activa en las actividades cotidianas.

“Esta semana tienes que recuperarte y tienes que participar en todas las bandas. Gorda, no te voy a soltar de la mano; si te odié, si hablé muy mal de ti. Tú y yo vamos a ser amigas más allá de lo que vivamos aquí, cabrona“, expresó para finalizar la conversación.

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