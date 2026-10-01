Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y es trasladada a una instalación médica en Tennesse

El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Christa Pike, condenada a muerte, sobrevivió a las dos dosis letales de pentobarbital administradas durante su ejecución y fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento. El procedimiento se realizó el miércoles después de que la Corte Suprema levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

Pike es la única mujer condenada a muerte en Tennessee y estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años. Sin embargo, el procedimiento no terminó como estaba previsto y sus abogados presentaron una moción de emergencia para detener la ejecución después de que la primera y la segunda administración del medicamento no produjeran el resultado esperado.

Una ejecución fuera de lo previsto

Los periodistas que presenciaron el procedimiento describieron una ejecución mucho más prolongada de lo habitual. La administración del pentobarbital comenzó alrededor de las 7:00 p.m. y el procedimiento se extendió hasta las 8:56 p.m., hora local, mientras Pike permanecía consciente y mostraba signos de actividad.

Después de comenzar la administración del medicamento, Pike habló y cantó con su guía espiritual. Los testigos también señalaron que, tras recibir la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible.

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de ejecución de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda cuando es necesario.

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La segunda dosis tampoco funcionó

Los testigos indicaron que, después de recibir las dos dosis de pentobarbital, Pike continuaba respirando y produciendo sonidos. También describieron movimientos de cabeza y cuello, además de fuertes ronquidos durante el procedimiento.

La confirmación posterior del Departamento Correccional de Tennessee estableció que Pike sobrevivió a ambas administraciones y que fue llevada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La situación llevó a sus abogados a presentar una nueva solicitud de emergencia ante los tribunales. La defensa sostiene que las normas estatales no establecen qué debe ocurrir cuando una persona sobrevive a las dos dosis previstas durante una ejecución.

El caso vuelve a los tribunales

La ejecución había quedado temporalmente suspendida horas antes por un tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión, lo que permitió que Tennessee retomara el procedimiento.

Después de la administración de las dosis y ante los signos de vida observados por los testigos, los abogados de Pike volvieron a solicitar que se detuviera la ejecución.

La defensa sostiene que el caso plantea una situación que no está contemplada en el protocolo estatal, por lo que ahora los tribunales deberán determinar qué puede hacer el estado después de que las dos administraciones de pentobarbital no hayan provocado la muerte de la condenada.

La única mujer en el corredor de la muerte

El caso de Pike tiene una relevancia particular dentro del sistema de pena de muerte de Tennessee. Es la única mujer condenada a muerte en el estado y su ejecución habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de dos siglos.

Pike permanece en el corredor de la muerte desde marzo de 1996, cuando fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995 en Knoxville.

Slemmer tenía 19 años y participaba junto a Pike en el programa de formación laboral Job Corps. Pike también tenía 19 años cuando ocurrió el asesinato.

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El asesinato de Colleen Slemmer

Pike fue condenada por matar a Slemmer junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp. El hombre también fue condenado por el crimen, pero recibió una pena de cadena perpetua debido a que era menor de edad cuando ocurrió el asesinato.

Desde su condena en 1996, Pike ha permanecido en el corredor de la muerte de Tennessee mientras sus abogados presentaban distintos recursos relacionados con su caso.

Ahora, la situación es diferente debido a lo ocurrido durante el intento de ejecución. La supervivencia a las dos dosis letales y su posterior traslado a una instalación médica abrieron una nueva disputa legal sobre los pasos que puede seguir el estado.

¿Qué pasará ahora?

El estado de salud de Christa Pike deberá ser evaluado después de su traslado para recibir atención médica. Al mismo tiempo, sus abogados buscan que los tribunales intervengan ante una circunstancia que, según su posición, no está prevista en el protocolo de ejecuciones de Tennessee.

El caso queda así en una situación extraordinaria: Pike sobrevivió a las dos dosis de pentobarbital, fue trasladada para recibir tratamiento y su defensa intenta frenar cualquier nuevo intento de ejecución mientras se determina qué procedimiento puede seguir el estado.

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