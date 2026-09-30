Experiencias imperdibles en Los Ángeles: Desde “Fast & Furious: Hollywood Drift”, hasta una experiencia tequilera…

Para todos los que quieran vivir una experiencia de velocidad máxima, Universal Studios tiene lo que deseas. Y es que ya está disponible un nuevo “ride”. Hablamos nada más y nada menos que de “Fast & Furious: Hollywood Drift”, ya está abierta.

La experiencia de esta nueva atracción cuenta con un diseño visual y tecnología de vanguardia. Esta nueva montaña rusa, de momento, es la más rápida del catálogo de “Universal Destinations & Experiences“, que además está destinada a redefinir la experiencia de las atracciones emocionantes y a enriquecer aún más a Universal Studios Hollywood, reconocido por crear atracciones de primera clase inspiradas en las propiedades de entretenimiento más emblemáticas de la actualidad.

Datos importantes sobre esta nueva atracción:

Car Cannon, que incluye el coche conducido por Brian O’Conner en Fast & Furious 6

Jaula antivuelco y cabrestante, con el Dodge Charger SRT8 2010, conducido por Dom Toretto, en Fast 5

Camión de la bóveda, como aparece en Fast 5

Motocicleta, tal como aparece en F9, conducida por Letty Ortiz

Sistema NOS y motor Dodge Charger, una recreación del sistema operativo NOS interno para los vehículos modificados de Fast & Furious en las películas

Coche con rampa, conducido por Owen Shaw en Fast & Furious 6

Rolling Bomb, como aparece en Fast Xo Rolling Bomb, como aparece en Fast X

Sistema de montaje para acrobacias con vuelco, una recreación del sistema de montaje para acrobacias con vuelco utilizado en las películas de Fast & Furious

Tequila Don Julio inauguró “La Experiencia Don Julio: “Hecho por amor”

Esta semana en Los Ángeles, Tequila Don Julio inauguró “La Experiencia Don Julio: Hecho Por Amor”. Esta es una experiencia de degustación que estará disponible hasta el jueves 1 de octubre.

El evento pretende que los asistentes descubran los estándares, la maestría artesanal y la pasión que hay detrás de cada botella, al tiempo que exploran sus propias preferencias de sabor. La experiencia está abierta al público desde el martes 29 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre.

La experiencia del tequila Don Julio llegó a Los Ángeles. / Foto Cortesía Crédito: Cortesía

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