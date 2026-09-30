Cuatro niños fueron presuntamente secuestrados por su madre en Los Ángeles

Cuatro niños fueron presuntamente secuestrados el fin de semana por su madre biológica y las autoridades del sur de California iniciaron su búsqueda.

Rayana Mirova, de 1 año; Maryam Mirova, de 2 años; Zuhal Mirzoda, de 5 años, y Anas Mirova, de 9 años, fueron sustraídos por su madre, Mehrangez Sangalieva, la tarde del sábado en Reseda.

ENDANGERED MISSING ADVISORY – Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego, and Riverside Counties Last seen: Reseda Boulevard and Kittridge Street, Reseda@LAPDHQ

IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/K3LNR9eQ7l — CHP – Alerts (@CHPAlerts) September 30, 2026

La Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió una alerta por la desaparición de los cuatro niños, que fueron vistos por última vez aproximadamente a las 5:10 p.m. del sábado 26 de septiembre en la intersección de Reseda Boulevard y Kittridge Street, en compañía de la sospechosa.

Sigue leyendo: Acusan a dos mexicanos de ingresar menores a EE.UU. y sedarlos con gomitas con marihuana

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que una orden judicial prohibía a Sangalieva llevarse a sus cuatro hijos de su actual domicilio, en el Valle de San Fernando.

“Una orden judicial prohibía a la madre trasladar a los niños de su domicilio actual mientras la investigación estuviera en curso“, dijo el LAPD en un comunicado que se emitió este miércoles.

Rayana fue descrita como una niña de 2 pies (60 centímetros) de estatura, de 20 libras (9 kilogramos) de peso, con ojos marrones y cabello castaño.

Sigue leyendo: Mexicana fingió un embarazo y denunció el secuestro de sus bebés ante las autoridades

Maryam tiene una estatura de 3 pies (90 centímetros) y aproximadamente 60 libras (27 kilogramos), con cabello rubio y ojos azules.

Zuhal únicamente fue descrito como un niño con ojos y cabello castaño, mientras que Anas es un niño con una estatura de 4 pies 2 pulgadas (1.27 metros), un peso de 60 libras (27 kilogramos), y cabello y ojos castaños.

Sangalieva fue descrita como una mujer de 31 años, con una estatura de 5 pies y 6 pulgadas, 155 libras (70 kilogramos) de peso, cabello castaño y ojos marrones.

Sigue leyendo: Mujer de Ohio admitió el secuestro de unos gemelos de 5 meses a quienes abandonó en diferentes estados

Las autoridades creen que Sangalieva transporta a sus cuatro hijos en un automóvil Toyota Prius gris de 2011, con matrícula de California 6SWK678.

Se emitió la alerta de la Patrulla de Caminos de California para personas desaparecidas en peligro en nombre del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La alerta de la CHP se activó para los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego.

Sigue leyendo: Video capta el rescate de una bebé que fue robada por un sujeto y la llevaba oculta en una maleta

Si alguna persona conoce el paradero de la madre y sus hijos o tiene información sobre este caso, debe comunicarse con la División del Valle Oeste del LAPD al 818-374-7611, o bien a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477. También puede reportarlo al 911.

La CHP emite un Aviso de Desaparición en Peligro para ayudar a investigar la desaparición sospechosa de personas que pueden estar en peligro o en situación de riesgo si tienen discapacidades del desarrollo o cognitivas, han sido secuestradas o no pueden valerse por sí mismas.

Sigue leyendo:

· Cámaras de seguridad captan el intento de secuestro de una niña en México

· Una serie de Netflix ayudó a encontrar a una niña secuestrada hace 6 años en EE.UU.

· Niños hispanos, presuntamente secuestrados por su padre en Riverside, fueron localizados a salvo