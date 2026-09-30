Acusan a dos mexicanos de ingresar menores a EE.UU. y sedarlos con gomitas con marihuana

Dos ciudadanos mexicanos de Ciudad Juárez enfrentan cargos federales en Texas por su presunta participación en una red que trasladaba ilegalmente a menores desde México hacia Estados Unidos y que, en al menos uno de los cruces, habría utilizado gomitas con THC para mantener sedados a los niños.

Susana Guadian y Daniel Guadian, ambos de 51 años, fueron acusados por un gran jurado federal del Distrito Oeste de Texas de conspiración para transportar e introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro, según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia. La investigación señala que la organización operó entre mayo y octubre de 2024 y trasladó a menores de entre 5 y 13 años desde Ciudad Juárez hacia El Paso.

Los niños viajaban sin un familiar o adulto autorizado, de acuerdo con la acusación. Las autoridades sostienen que Susana Guadian habría reclutado conductores y que Daniel Guadian habría colaborado en la coordinación de los traslados. Los conductores presuntamente utilizaban documentos estadounidenses y afirmaban ante los agentes fronterizos que eran los padres de los menores, aunque esa información era falsa.

Una vez que los niños ingresaban a territorio estadounidense, eran trasladados a El Paso, donde otras personas presuntamente los recogían. Los conductores habrían recibido aproximadamente 900 dólares por cada menor transportado.

NEW: CHILD SMUGGLERS ACCUSED OF USING THC-LACED GUMMIES TO SEDATE CHILDREN: Two Mexican nationals have been extradited to the United States to face federal charges in a child smuggling operation that allegedly drugged children as young as 5 to prevent them from answering? https://t.co/0emg9VQTWU pic.twitter.com/1yyNgFEd4C — Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 29, 2026

Menores habrían recibido gomitas con THC

Uno de los elementos más delicados de la acusación es el supuesto uso de gomitas con THC, el compuesto psicoactivo del cannabis, durante al menos uno de los cruces. Según los documentos judiciales, las gomitas habrían sido administradas para sedar a los menores y evitar que respondieran preguntas de los agentes durante las inspecciones fronterizas.

En uno de los incidentes, un niño tuvo que ser trasladado a un hospital y posteriormente recibió un diagnóstico de intoxicación por marihuana.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la protección de los niños frente a los traficantes continuará siendo una de las principales prioridades de la dependencia. Los dos acusados habían sido detenidos en México el año pasado y posteriormente extraditados a Estados Unidos a petición de las autoridades estadounidenses.

El caso ya derivó en procesos contra otros integrantes de la presunta organización. Manuel Valenzuela fue sentenciado el 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en el tráfico de menores, mientras Dianne Guadian se declaró culpable el 28 de julio. Los cargos corresponden a acusaciones federales y deberán resolverse en el proceso judicial.

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